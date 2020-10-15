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Си Цзиньпин призвал армию Китая готовиться к войне

News.ruиещё 12
16 минут назад
Китайский лидер Си Цзиньпин в ходе визита на военную базу в провинции Гуандун призвал армию КНР направить все силы на подготовку к войне, сообщили китайские СМИ, а вслед за ними и американские медиа.
Китай готовится к войне
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com
Во время инспекции корпуса морской пехоты Народно-освободительной армии Китая (НОАК) в городе Чаочжоу Си Цзиньпин призвал солдат «поддерживать состояние повышенной готовности», сообщает CNN.
Основной целью визита Си Цзиньпина в Гуандун было выступление с речью в ознаменование 40-летия специальной экономической зоны Шэньчжэнь, которая была создана в 1980 году для привлечения иностранного капитала и сыграла жизненно важную роль в том, чтобы помочь экономике Китая стать второй по величине в мире, отмечает американский телеканал со ссылкой на Xinhua.
CNN отмечает, что визит Си Цзиньпина на военную базу происходит на фоне уже вышедшего на свой пик обострения отношений Китая и США. Между двумя странами растут противоречия как по коронавирусу, так и по Тайваню.
Белый дом в понедельник уведомил Конгресс США о том, что планирует утвердить продажу трёх передовых систем вооружения Тайваню, в том числе усовершенствованной высокомобильной артиллерийской ракетной системы залпового огня HIMARS, — сообщает CNN со ссылкой на чиновника в Белом доме.
Власти Китая уже резко отреагировали на эти сообщения и призвали США немедленно отказаться от военной поддержки Тайваня.
Как сообщал NEWS.ru, ранее стало известно, что США ведут переговоры с Тайванем о продаже беспилотников. По данным СМИ, сделка, включающая в себя продажу четырёх беспилотников SeaGuardian, оценивается в $600 млн.
В сентябре госсекретарь США Майк Помпео назвал бахвальством проводимые КНР военные учения неподалёку от Тайваньского пролива.
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