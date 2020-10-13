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Украина назвала призыв крымчан в российскую армию военным преступлением

Lenta.ru
28 минут назад
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал военным преступлением призыв крымчан в российскую армию. Об этом он заявил на брифинге 13 октября, передает «Крым. Реалии».
Украину возмутил призыв крымчан в российскую армию
Фото: ТАССТАСС
Действия России прямо запрещены Четвертой женевской конвенцией, утверждает Кулеба.
«Это уже 12-я незаконная призывная кампания. То есть Россия совершила в Крыму уже 12 военных преступлений, незаконно призывая на службу в свою армию. Все это свидетельствует о том, что российская агрессия продолжается», — подчеркнул глава МИД.
Он также заявил, что крымчан и севастопольцев после призыва отправляют для «ведения агрессии против Украины».
Ранее Кулеба заявил, что «Россия потеряла шансы на успех нормализовать незаконную оккупацию Крыма».
Крым вошел в состав России в марте 2014 года после проведенного референдума, на котором большинство жителей полуострова поддержали это решение. Украина считает это оккупацией.
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