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Российский истребитель-бомбардировщик Су-34 поменяет «профессию», пишут «Известия».

Согласно газете, самолет, предназначенный для поражения наземных и морских целей, в целях самообороны получит ракеты «воздух-воздух», которые позволят вести воздушный бой с другими летательными аппаратами.

Как отметил бывший командующий 4-й армией Военно-воздушных сил (ВВС) и противовоздушной обороны (ПВО) генерал-лейтенант Валерий Горбенко , Су-34 не будут осуществлять функции ПВО, однако при выполнении боевых задач смогут себя защитить.

«Су-34 вполне маневренный, может выполнять весь пилотаж и даже вести воздушный бой», — сказал эксперт.

Ранее в октябре заслуженный летчик России генерал-майор авиации Владимир Попов рассказал, что многофункциональный истребитель-бомбардировщик Су-34 в стратосфере становится инертным.

Таким образом генерал-майор прокомментировал сентябрьский ночной полет в нижнем слое стратосферы Су-34 авиационной дивизии Центрального военного округа, расположенной в Челябинской области, в ходе которого был ликвидирован условный враг.

В апреле заместитель командира эскадрильи, Герой России майор Андрей Дьяченко поделился впечатлениями от воздушной дозаправки сверхзвукового истребителя-бомбардировщика Су-34 танкером Ил-78, при которой «ладошки все равно потеют».

В январе «Известия» сообщили, что Воздушно-космические силы (ВКС) России получат сверхзвуковые истребители-бомбардировщики Су-34 с индексом НВО («Новые возможности»), созданные на основе боевого опыта в Сирии.