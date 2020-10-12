Армения рассказала о потерях в Карабахе

Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Армения потеряла 480 военных в ходе боёв в Карабахе 

News.ru 1 час назад
После эскалации конфликта на территории Нагорного Карабаха Армения в ходе боёв потеряла 480 военных. Об этом официальный Ереван сообщил в понедельник, 12 октября.
Отмечается, что в зоне конфликта за последнее время погиб ещё 51 военнослужащий Армении. В общей сложности страна признала гибель 480 своих военных, передаёт «Интерфакс».
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Названо число погибших мирных жителей в Карабахе
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.
Как писал NEWS.ru, общее число погибших в результате ракетного обстрела со стороны Армении жителей азербайджанского города Гянджи увеличилось до десяти. В понедельник, 12 октября, от полученных ранений погиб ещё один человек.
News.ru: последние новости
Азербайджан опроверг заявление Армении о сбитом Су-25 Азербайджан опроверг заявление Армении о сбитом Су-25 Главы МИД РФ и Турции обсудили Карабах Главы МИД РФ и Турции обсудили Карабах Обстрел Гянджи: Армения отомстила мирному населению за неудачи в Карабахе Обстрел Гянджи: Армения отомстила мирному населению за неудачи в Карабахе
Комментарии 76
Армия , Видео , Война, Карабах , Ильхам Алиев , Интерфакс
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Бизнес-джет патриарха Кирилла выставили на продажу
Бизнес-джет патриарха Кирилла выставили на продажу
Армяне и азербайджанцы затравили Пенелопу Крус
Армяне и азербайджанцы затравили Пенелопу Крус
У ЕС возникла проблема в деле Навального
У ЕС возникла проблема в деле Навального
Парень нашел в старой тетради послание от учителя
Парень нашел в старой тетради послание от учителя
Видео
Опубликовано видео уничтожения азербайджанского самолета
00:26
Опубликовано видео уничтожения азербайджанского самолета
Девушка пришла на работу к бойфренду в свадебном платье и попала на видео
00:17
Девушка пришла на работу к бойфренду в свадебном платье и попала на видео
Опубликовано видео обстрела полицейского участка в пригороде Парижа
00:54
Опубликовано видео обстрела полицейского участка в пригороде Парижа
Погоня силовиков с автоматами за протестующими в Минске попала на видео
00:41
Погоня силовиков с автоматами за протестующими в Минске попала на видео
Ким Чен Ын прослезился и попал на видео
02:41
Ким Чен Ын прослезился и попал на видео
Появилось видео избиения Саакашвили в Европе
01:16
Появилось видео избиения Саакашвили в Европе
Происшествия В мире
СОБР направили на поимку расстрелявшего людей на остановке
00:14
СОБР направили на поимку расстрелявшего людей на остановке
Происшествия Другое
Армения рассказала о потерях в Карабахе
00:43
Армения рассказала о потерях в Карабахе
Армия
Вода в Москве-реке стала ярко-зеленой
00:12
Вода в Москве-реке стала ярко-зеленой
Новости Москвы Происшествия
Россия тайно создает замену легендарному самолету
01:40
Россия тайно создает замену легендарному самолету
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть</