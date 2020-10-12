Армения может запросить у России военную помощь

Министр иностранных дел Армении Зограб Мнацаканян допустил, что Ереван может обратиться к России или ОДКБ за военной помощью на фоне конфликта в непризнанном Нагорном Карабахе. Об этом пишет РИА «Новости».

«Мы говорили о многих вещах. У нас есть союзнические взаимоотношения, договорные обязательства по двусторонней линии, по ОДКБ. Все будет задействовано так, как должно быть задействовано по необходимости», — сказал Мнацаканян.

На уточняющий вопрос о том, может ли Армения запросить военную помощь, министр ответил, что «все будет сделано так, как исходит из договорных обязательств».

27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает «контрнаступательную операцию» в ответ на действия ВС Армении, которые «обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе».

В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.

В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.