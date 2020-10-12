На учениях впервые применили новейшую огнеметную систему «ТОС-2» 

Участники стратегических командно-штабных учений «Кавказ 2020» успешно провели эксперимент по боевому применению соединений нового типа, а также впервые применили тяжелую огнеметную систему. Об этом рассказал министр обороны России Сергей Шойгу , передает РИА «Новости».

Министр сообщил, что в ходе учений воздушно-десантные войска впервые десантировали из самолетов военно-транспортной авиации сразу десять боевых машин.

Также была впервые применена новейшая тяжелая огнеметная система «ТОС-2».

Участники учений отработали способы уничтожения «джихад-мобилей», использовав опыт, полученный в Сирии. Инженерные подразделения Южного военного округа «сорвали подход» резервов условного противника с помощью двухкилометрового огневого вала.

Подводя итоги крупнейших в этом году в стране учений «Кавказ-2020», министр обороны заявил, что войска отработали на отлично.

Как сообщал «Рамблер», стратегические командно-штабные учения Вооруженных сил (ВС) России «Кавказ-2020» состоялось 21 — 26 сентября. В нем приняли участие около 80 тысяч человек, в том числе военнослужащие из Китая, Мьянмы, Армении, Пакистана и Белоруссии. Основные действия учений прошли на внутренних полигонах Южного военного округа (ЮВО) Ашулук, Прудбой и Капустин Яр и наземных авиационных полигонах Копанской и Арзгирский.