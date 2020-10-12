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В Совфеде оценили ситуацию с СНВ-III 

RT на русском 1 час назад
В Совфеде оценили ситуацию с СНВ-III
Фото: РИА Новости
Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв оценил ситуацию с Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).

«В столь серьёзных вопросах, как стратегическая стабильность и ограничение ядерных вооружений, не должно быть искусственных подлаживаний под какие-то даты», — заявил он в беседе с НСН.

По его словам, важно содержание работы, её качество, а не темп.
Как отметил Косачёв, Россия неоднократно подтверждала готовность к продлению СНВ-III в его нынешнем виде и подчёркивала, что если и когда США на это согласятся, всё можно сделать очень быстро.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Россию и Соединённые Штаты без промедления продлить действие Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на пять лет.
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Армия , Политика , Антониу Гутерреш , Константин Косачев , ООН , Совет Федерации
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