В Совфеде оценили ситуацию с СНВ-III 

Глава комитета Совета Федерации по международным делам Константин Косачёв оценил ситуацию с Договором о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ-III).
«В столь серьёзных вопросах, как стратегическая стабильность и ограничение ядерных вооружений, не должно быть искусственных подлаживаний под какие-то даты», — заявил он в беседе с НСН.
По его словам, важно содержание работы, её качество, а не темп.
Как отметил Косачёв, Россия неоднократно подтверждала готовность к продлению СНВ-III в его нынешнем виде и подчёркивала, что если и когда США на это согласятся, всё можно сделать очень быстро.
Ранее генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш призвал Россию и Соединённые Штаты без промедления продлить действие Договора о сокращении и ограничении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ) на пять лет.