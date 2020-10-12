Армения объяснила срыв обмена пленными в Карабахе

Армении Арцрун Ованнисян. Перемирие соблюдается не до конца, поэтому нет условий для обмена пленными и телами погибших с Азербайджаном , сообщил представитель минобороны

Он сообщил, что «на некоторых участках сохранялось относительное спокойствие, интенсивного огня из вооружения крупного калибра не велось». При этом «полноценного соблюдения режима перемирия для обмена пленными и телами погибших не было», передает РИА «Новости».

Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев обвинял Армению в том, что в пятницу после наступления гуманитарного перемирия «был ранен азербайджанский военный врач», когда сотрудники военной прокуратуры Азербайджана «вместе с военнослужащими из гуманитарных соображений пытались собрать тела погибших армянских солдат в Тертерском районе».

Кроме того, МИД Армении осудил «провокационную политику Турции в регионе». По мнению МИДа, «военная агрессия Азербайджана была подготовлена и продолжается» при непосредственном участии Турции, которая «не отказывается от своей позиции, направленной на дальнейшую дестабилизацию ситуации». Армения заявила, что Турция не только направляет в регион «террористов с Ближнего Востока, вооружение и специалистов», но и «взяла на себя также информационное и политическое спонсорство кампании, развязанной Азербайджаном, с целью провала соглашений о гуманитарном прекращении огня». Армения раскритиковала «экспансионистские устремления» Турции.

Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией. Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию. Однако позднее Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия.