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Армения заявила об отсутствии условий для обмена пленными с Азербайджаном 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 58 1 час назад
Армения объяснила срыв обмена пленными в Карабахе
Фото: РИА Новости
Перемирие соблюдается не до конца, поэтому нет условий для обмена пленными и телами погибших с Азербайджаном, сообщил представитель минобороны Армении Арцрун Ованнисян.
Он сообщил, что «на некоторых участках сохранялось относительное спокойствие, интенсивного огня из вооружения крупного калибра не велось». При этом «полноценного соблюдения режима перемирия для обмена пленными и телами погибших не было», передает РИА «Новости».
Генпрокурор Азербайджана Кямран Алиев обвинял Армению в том, что в пятницу после наступления гуманитарного перемирия «был ранен азербайджанский военный врач», когда сотрудники военной прокуратуры Азербайджана «вместе с военнослужащими из гуманитарных соображений пытались собрать тела погибших армянских солдат в Тертерском районе».
Кроме того, МИД Армении осудил «провокационную политику Турции в регионе». По мнению МИДа, «военная агрессия Азербайджана была подготовлена и продолжается» при непосредственном участии Турции, которая «не отказывается от своей позиции, направленной на дальнейшую дестабилизацию ситуации». Армения заявила, что Турция не только направляет в регион «террористов с Ближнего Востока, вооружение и специалистов», но и «взяла на себя также информационное и политическое спонсорство кампании, развязанной Азербайджаном, с целью провала соглашений о гуманитарном прекращении огня». Армения раскритиковала «экспансионистские устремления» Турции.
Газета ВЗГЛЯД оценивала ситуацию в Карабахе и договоренности между Азербайджаном и Арменией. Баку и Ереван подтвердили приверженность перемирию. Однако позднее Азербайджан и Армения обвинили друг друга в нарушении перемирия.
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Комментарии 1
Армия , Войска , Арцрун Ованнисян , Министерство обороны , МИД , РИА Новости , Деловая газета "Взгляд" , Армения
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