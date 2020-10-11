«Цирконы» Путина станут убийцами авианосцев США

Успешный запуск гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон» во время проведения испытаний, о котором президенту России Владимиру Путину доложил начальник Генштаба Вооруженных сил РФ генерал армии Валерий Герасимов , не оставил ни у кого сомнений в том, что Россия таким оружием обладает. Пуск был произведён 7 октября из Баренцева моря с борта головного фрегата проекта 22350 «Адмирал флота Советского Союза Горшков». Ракета со скоростью превышающую 8 Махов успешно поразила цель на расстоянии 450 километров. «Задачи пуска выполнены. Стрельба признана успешной. Зафиксировано прямое попадание ракеты в цель», – доложил Герасимов.

Фото: пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС пресс-служба Минобороны РФ/ТАСС

Впечатлившись успехом, в России в рамках лётных испытаний ракеты «Циркон» до конца нынешнего года будет выполнено ещё три стрельбы такими ракетами, ближайший из которых должен состояться уже в конце октября. При этом все пуски пройдут с реальным поражением морских или наземных целей, имитирующих авианосцы и стратегические объекты противника. Это свидетельствует о том, что российская гиперзвуковая ракета «Циркон» 3М22, разработанная «НПО Машиностроения», стала успешной отечественной разработкой и не просто летает, но и готова к своему основному предназначению – уничтожению крупных кораблей неприятеля.

Предполагается, что к 2023 году гиперзвуковые «Цирконы» получат все корабли, оснащенные пусковыми установками вертикального пуска (УВП) универсальных корабельных стрельбовых комплексов ЗС14У1 (два стандартных модуля по восемь ячеек), предназначенных для запуска 16 противокорабельных крылатых ракет. Таковых в составе ВМФ России пока не так уж и много. К ним относятся фрегаты проекта 22350, на одном из которых, «Адмирале Горшкове» и проводятся сейчас испытания.

В строю также «Адмирал флота Касатонов» (оба на Северном флоте), «Адмирала Головко» здесь ожидают в 2020 году, в 2023 году на Черноморском флоте ждут «Адмирала флота Советского Союза Исакова». Остальные фрегаты этой «адмиральской линейки» – «Амелько», «Чичагов», «Юмашев» и «Спиридонов» ожидаются на Тихоокеанском и Балтийском флотах в 2025-2026 годах (подписаны контракты ещё на два корабля подобного класса). К слову, с пятого корпуса на них планируется устанавливать три пусковых модуля по восемь ракет – фрегаты будут оснащены уже 24 «Цирконами» либо ракетами «Калиб» и «Оникс».

Как сообщил недавно замминистра обороны РФ Алексей Криворучко , получит «Цирконы» и тяжелый атомный ракетный крейсер проекта 1144.2 «Адмирал Нахимов». Сейчас этот ТАРК находится в ремонте, на нём проводится модернизация и перевооружение. Из находящихся в строю – «Пётр Великий». Также гиперзвуковыми противокорабельными ракетами планируется оснастить перспективный атомный эсминец проекта 23560 «Лидер».

Генерал Герасимов в своём докладе президенту говорил и о том, что «Цирконы», при завершении испытаний, предполагается использовать и с подводных лодок. Издание Forbes, например, ещё в прошлом году полагало, что первый запуск гиперзвуковой ракеты такого типа планировался осуществить с новой атомной многоцелевой подводной лодки К-561 «Казань» (она ещё не поступила в состав ВМФ РФ). Видеоотчёт с подобных пусков продемонстрирован не был, хотя наверняка они и производились. Но это ведь испытания, проводящиеся в особой степени секретности, где опытный специалист может углядеть конструктивные особенности ракеты по мелким деталям, которые не привлекут внимания дилетанта.

Вот и японская служба вещания NHK впечатлилась как самим фактом испытаний, так и видеороликом, где показан пуск «Циркона». «На картинке хорошо видно, как ракета, окутанная мощными сполохами пламени, быстро взлетает и, резко меняя направление движения, моментально исчезает из вида», – вот что разглядели японские наблюдатели.

Как сообщили в российском Минобороны ракетами «Циркон» оснастят атомные подводные лодки проекта 949А «Антей» (по кодификации НАТО – Oscar-II). К представителям этого проекта относятся АПЛ «Смоленск», «Тверь», «Орёл», «Омск», «Томск», к ним можно причислить и «Белгород», который сейчас проходит заводские испытания и ожидается в составе Северного флота в 2021 году.

Также «Цирконами» вооружат атомные подводные лодки проекта 885 «Ясень» (885Ь «Ясень-М»). Из находящихся в составе флота – это «Северодвинск», на близком подходе «Казань» и «Новосибирск», ещё 6 лодок строятся и поступят в состав ВМФ с 2022 по 2028 годы.

Напомним, что «Циркон» 3М22 является разработкой ОАО « ВПК «НПО машиностроения» (г.Реутов, Московская обл.) и входит в состав комплекса 3К22 «Циркон», кодовое обозначение которого в НАТО – SS-N-33. Ракета способна развивать скорость около 9 Махов (это, по словам Путина, на испытаниях она разогналась до 8 Махов) и совершает полёт на маршевом участке на высоте 30-40 километров, где меньше сопротивление воздуха, что позволяет увеличить дальность и скорость. Вес боевой части составляет 300-400 кг, а общая длина – 8-10 метров. Предполагается, что применяться «Циркон» будет не только с кораблей и подводных лодок, на которых заменит тяжелую противокорабельную ракету П-700 «Гранит», но и с береговых ракетных комплексов «Бастион».

И все же «Циркон» остается именно противокорабельной ракетой, оставляя при этом возможности для поражения наземных целей. Пусковые установки для запусков этой ракеты остаются теми же, что и используются для новейших ракет П-800 «Оникс» и «Калибр» (3М54). Да и применение рассчитано как с боевых кораблей (причем, не только фрегатов типа «Адмирал Горшков»), так и подводных атомоходов проекта «Ясень-М», «Антей», «Хаски». При этом «Циркон», как и «Калибр», легко перевести в наземное положение, но в этом случае их нацеленностью будут большей частью европейские страны, где размещены американские пусковые установки баллистических ракет.

В запланированных на конец 2020 года испытательных пусках «Циркона» неслучайно в качестве мишени упоминаются подвижные надводные цели имитирующие авианосцы, ведь ракету 3М22 называют «убийцей авианосцев» – это одно из основных её предназначений. Понятно, что реального авианосца на испытаниях не будет, вряд ли в качестве мишени станут использовать и, например, ТАРК «Адмирал Ушаков» водоизмещением 24 300 тонн, который ждёт утилизации на судоремонтном заводе «Звёздочка» в Северодвинске. Обычно на учениях с использованием противокорабельных ракет используют какую-нибудь списанную баржу, которую тащит длинным фалом буксир. Здесь скорее нужны такие показатели ракеты как её скорость и точность попадания.

Баржу, понятное дело, «Циркон» потопит, а вот как он справится, к примеру, с авианосцем типа «Нимиц», водоизмещение которого составляет 106 300 тонн, длиной свыше 300 метров? Это при том, что боевая часть «Циркона» около 300-400 килограмм и такую плавучую махину одним попаданием точно в клочья не порвёт. Собственно, этого и не требуется, достаточно одного точного попадания.

На своей огромной скорости, которая дополняется маневренностью и непредсказуемой траекторией полёта, что исключает возможность перехвата ракеты, «Циркон» повредит палубу авианосцы, а взрыв внутри корпуса её просто вздыбит. Всё – это лишь груда металла в океане, которая теряет всю свою авиационную эффективность.

И если учесть заявленную дальность полёта, а она составляет по разным данным 600 или более 1000 километров, то авианосец просто не заметит приближающуюся угрозу. При использовании «Цирконов» подводными лодками это вообще будет выглядеть как стрельба в упор. В Соединенных Штатах тешат себя мыслями, что смогут использовать для перехвата российского гиперзвука свою корабельную ракету SM-6 и смогут обнаружить «Циркон» на большом расстоянии с помощью новой системы военно-морского комплексного управления огнем (NIFC-CA).