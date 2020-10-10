Болгары об испытаниях «Циркона»: «Пошел писать завещание»

Читатели болгарского издания «Факти» комментируют видео с испытаний гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон». Запуск состоялся в день рождения президента России Владимира Путина . После завершения программы испытаний Россия планирует вооружить этой гиперзвуковой ракетой свои подводные лодки и корабли. «Наши фрегаты просто лодки на фоне этого корабля-разрушителя!» — восклицают болгарские читатели. Хотя некоторые относятся к новостям о российских технологических новинках с недоверием.

Комментарии:

Нашите фрегати какви са

Вы только посмотрите на них, наши просто лодки на фоне этого монстра!

Дельо Хайдутин

Пошел писать завещание.

Рашка с чашка

Не знаю, что там за ракета в Баренцевом море, но знаю, что Россия не поддерживает Армению так, как Азербайджан поддерживает Турция! Хотя есть договор! Договоры с русскими стоят столько же, сколько стоит бумага, на которой они написаны!

Kjl

Ну что, начинайте плевать в «пьяных русских» прямо сейчас.

Гост

В больных головах голодных мужиков только пьянство, оружие и войны…

ДА ИЗМЕТЕМ ГЕРБ

С днем рождения, Путин! Будь жив и здоров еще много лет к ужасу ковбоев и их подстилок «по всему миру и у нас».

Това поне е истинско

Посмотрите, какие статьи о России пишут в разделе «технологии»: все время речь идет либо об оружии, которое уже есть, либо об изображениях потенциально полезных технологиях. Если бы Россия действительно вкладывала столько сил и ресурсов в вооружение, она была бы технологическим лидером.

Голем смях

Это все вранье, обычная ракета, и никто на самом деле не знает, с какой скоростью она движется и куда упала. Устроили шоу на день рождения гнома: вот оно бах! — и все, никакой демократии. Такой же вождь, как корейский пузырик.