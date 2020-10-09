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Российский «Циркон» «уничтожит» авианосец НАТО 

Lenta.ru 1 час назад
Российский «Циркон» «уничтожит» авианосец НАТО
Фото: РИА Новости
Российская гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон» в ходе одного из трех испытаний, запланированных до конца года, уничтожит авианосец условного противника, сообщает ТАСС, ссылаясь на два источника в оборонно-промышленном комплексе.
Один из собеседников рассказал, что ближайший пуск с фрегата «Адмирал Горшков» состоится в конце октября — начале ноября. Другой источник заявил, что «все три пуска пройдут с реальным поражением морских или наземных мишеней», которые имитируют, в частности, «авианосцы или стратегические объекты условного противника».
В марте 2019 года «Звезда» написала, что в случае глобальной войны между Россией и НАТО крылатые ракеты «Циркон» затруднят коммуникацию между странами альянса.
В октябре Popular Mechanics написало, что скорость российской гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон» ужасает, однако Военно-морские силы (ВМС) США занимаются вопросом перехвата данного оружия.
В том же месяце Минобороны России представило ролик первого пуска «Циркона» с фрегата «Адмирал Горшков».
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Армия , Министерство обороны , НАТО , ИТАР-ТАСС
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