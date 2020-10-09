Российский «Циркон» «уничтожит» авианосец НАТО 

Российская гиперзвуковая противокорабельная ракета «Циркон» в ходе одного из трех испытаний, запланированных до конца года, уничтожит авианосец условного противника, сообщает ТАСС, ссылаясь на два источника в оборонно-промышленном комплексе.

Один из собеседников рассказал, что ближайший пуск с фрегата «Адмирал Горшков» состоится в конце октября — начале ноября. Другой источник заявил, что «все три пуска пройдут с реальным поражением морских или наземных мишеней», которые имитируют, в частности, «авианосцы или стратегические объекты условного противника».

В марте 2019 года «Звезда» написала, что в случае глобальной войны между Россией и НАТО крылатые ракеты «Циркон» затруднят коммуникацию между странами альянса.

В октябре Popular Mechanics написало, что скорость российской гиперзвуковой противокорабельной ракеты «Циркон» ужасает, однако Военно-морские силы (ВМС) США занимаются вопросом перехвата данного оружия.