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Азербайджан заявил об эвакуации армянских войск из Степанакерта 

News.ru и ещё 1 47 минут назад
Войска Армении проводят эвакуацию из столицы непризнанной Нагорно-Карабахской республики — Степанакерта. Об этом сообщило Министерство обороны Азербайджана, которое, согласно принятому в республике административному делению, называет населённый пункт Ханкенди.
По данным ведомства, до утра 9 октября по всей протяжённости линии соприкосновения войск шли ожесточённые бои. Азербайджанская армия наносила удары на важных направлениях, чем смогла ограничить свободу передвижений армянских вооружённых сил.

Личный состав воинских частей Вооружённых сил Армении, понёсший тяжёлые потери от огневого удара азербайджанской армии по Ханкенди, эвакуируется, — сказано в заявлении Минобороны Азербайджана.

В свою очередь армянская сторона подтвердила ракетно-артиллерийские удары, однако заявила, что полностью контролирует оперативно-тактическую ситуацию, назвав ситуацию стабильно напряжённой.
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер.
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.
Ранее NEWS.ru писал, что 9 октября в Москве продолжатся переговоры по урегулированию ситуации в Нагорном Карабахе в рамках Минской группы ОБСЕ. Днём ранее первый раунд консультаций состоялся в Женеве.
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Комментарии 9
Армия , Видео , В мире , Война, Карабах , Ильхам Алиев , Министерство обороны , Азербайджан , Армения
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