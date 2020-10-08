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В Минобороны Армении заявили о семи сбитых БПЛА Азербайджана 

ТК «Звезда» и ещё 4 43 минуты назад
Армения сбила семь БПЛА Азербайджана
Фото: ТК «Звезда»
По данным Шушан Степанян, беспилотники были сбиты в течение двух часов.
Вооруженные силы Армении сбили в районе Вардениса семь беспилотников армии Азербайджана. Об этом сообщила пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

«В период с 19:30 по 21:20 (18.30 — 20.20 по московскому) в Варденисском районе было уничтожено 7 БПЛА противника», — написала Степанян в Facebook.

Ранее в Кремле заявили, что Россия ведет переговоры на самых различных уровнях для нормализации обстановки и разведения конфликтующих сторон в Нагорном Карабахе. С таким заявлением выступил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Обострение ситуации на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе произошло утром 27 сентября. Армения и Азербайджан обвинили друг друга в развязывании военных действий. В Минобороны Армении заявили, что Карабах подвергся воздушным и ракетным атакам. В Баку сообщили, что это Ереван атаковал населенных пункты в Карабахе.
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Комментарии
Армия , Кавказ , Война, Карабах , Дмитрий Песков , Министерство обороны , Азербайджан , Армения
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