Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В НАТО ответили на заявление Трампа о выводе войск из Афганистана 

News.ru 1 час назад
В НАТО ответили Трампe о выводе войск из Афганистана
Фото: News.ru
Афганистан не должен стать площадкой для международного терроризма. Именно этой миссии привержен Североатлантический альянс в этом регионе, напомнил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Так он отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа, который в Twitter объявил о намерении вывести американские войска из этой страны до Рождества. Его в Соединённых Штатах отмечают 25 декабря.

В интересах нашей безопасности убедиться, что Афганистан не станет снова платформой, где террористы могут планировать, организовывать или проводить террористические атаки против наших стран, — цитирует РИА Новости заявление Столтенберга, сделанное в ходе совместного с премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым брифинга.

По его словам, НАТО приветствует переговоры между афганским правительством и талибами-радикалами. При этом в качестве усилий по поддержанию мира Альянс сократил своё присутствие в стране до 12 тысяч военнослужащих, задача которых — поддерживать афганские силы безопасности и заниматься их подготовкой.
Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс проведёт консультации о будущем миссии в Афганистане. По его словам, союзники в своё время вместе решили войти в Афганистан, поэтому вместе, когда придёт подходящее время, они должны его и покинуть.
Ранее США намеревались оставить в стране четыре тысячи солдат, однако 7 октября помощник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что их число должно сократиться до 2,5 тысячи.
29 февраля 2020 года в столице Катара Дохе Соединённые Штаты и талибы подписали мирный договор. В рамках соглашения Кабулом должны быть выпущены на свободу до пяти тысяч боевиков и до тысячи граждан, удерживаемых террористами.
Ранее, как писал NEWS.ru, экс-глава республики Хамид Карзай, занимавший высший руководящий пост в стране с 2004 по 2014 год, заявил, что во время «войны против терроризма» в Афганистане США допустили серьёзные просчёты. По его словам, они вели борьбу не с причинами терроризма, а вторгались в жизнь афганского народа.
Видео дня. Российский министр худеет с помощью совести и стыда
News.ru: последние новости
Адмирал США: Россия лишила Америку статуса «недосягаемой» Адмирал США: Россия лишила Америку статуса «недосягаемой» Минобороны Армении и Азербайджана «обменялись» видео ударов Минобороны Армении и Азербайджана «обменялись» видео ударов Азербайджан пригрозил ответом при применении Арменией «Искандеров» Азербайджан пригрозил ответом при применении Арменией «Искандеров»
Комментарии
Армия , Хамид Карзай , Йенс Столтенберг , Дональд Трамп , Роберт О'брайен , Талибан , НАТО , РИА Новости , Афганистан , США
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пушков высмеял фото Зеленского в Букингемском дворце
Пушков высмеял фото Зеленского в Букингемском дворце
Раскрыта естественная защита против коронавируса
Раскрыта естественная защита против коронавируса
«Терять ему нечего: он смертник»
«Терять ему нечего: он смертник»
В США объяснили «ненужность» танков в Карабахе
В США объяснили «ненужность» танков в Карабахе
Видео
Пропавшая под Тулой школьница попала на видео
01:11
Пропавшая под Тулой школьница попала на видео
Происшествия
Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео
00:46
Момент гибели актера в бассейне фитнес-клуба попал на видео
Происшествия
В магазине устроили массовую драку из-за банки энергетика
00:30
В магазине устроили массовую драку из-за банки энергетика
Происшествия
Опубликовано видео прибытия отрядов разминирования под Рязань
00:52
Опубликовано видео прибытия отрядов разминирования под Рязань
Происшествия
Надевшая на голову пакет вместо маски москвичка попала на видео
00:43
Надевшая на голову пакет вместо маски москвичка попала на видео
Общество
Опубликовано видео тренировки отряда спецназа
00:48
Опубликовано видео тренировки отряда спецназа
Армия
Масочный рейд в Подмосковье попал на видео
03:29
Масочный рейд в Подмосковье попал на видео
Общество
Частный самолет для корги попал на видео
01:30
Частный самолет для корги попал на видео
Общество
Появилось видео встречи Меркель с Тихановской
01:41
Появилось видео встречи Меркель с Тихановской
Политика
Мощнейший взрыв на рязанском арсенале попал на видео
00:42
Мощнейший взрыв на рязанском арсенале попал на видео
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение