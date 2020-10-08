В НАТО ответили Трампe о выводе войск из Афганистана

Афганистан не должен стать площадкой для международного терроризма. Именно этой миссии привержен Североатлантический альянс в этом регионе, напомнил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.
Так он отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа, который в Twitter объявил о намерении вывести американские войска из этой страны до Рождества. Его в Соединённых Штатах отмечают 25 декабря.
В интересах нашей безопасности убедиться, что Афганистан не станет снова платформой, где террористы могут планировать, организовывать или проводить террористические атаки против наших стран, — цитирует РИА Новости заявление Столтенберга, сделанное в ходе совместного с премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым брифинга.
По его словам, НАТО приветствует переговоры между афганским правительством и талибами-радикалами. При этом в качестве усилий по поддержанию мира Альянс сократил своё присутствие в стране до 12 тысяч военнослужащих, задача которых — поддерживать афганские силы безопасности и заниматься их подготовкой.
Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс проведёт консультации о будущем миссии в Афганистане. По его словам, союзники в своё время вместе решили войти в Афганистан, поэтому вместе, когда придёт подходящее время, они должны его и покинуть.
Ранее США намеревались оставить в стране четыре тысячи солдат, однако 7 октября помощник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что их число должно сократиться до 2,5 тысячи.
29 февраля 2020 года в столице Катара Дохе Соединённые Штаты и талибы подписали мирный договор. В рамках соглашения Кабулом должны быть выпущены на свободу до пяти тысяч боевиков и до тысячи граждан, удерживаемых террористами.
Ранее, как писал NEWS.ru, экс-глава республики Хамид Карзай, занимавший высший руководящий пост в стране с 2004 по 2014 год, заявил, что во время «войны против терроризма» в Афганистане США допустили серьёзные просчёты. По его словам, они вели борьбу не с причинами терроризма, а вторгались в жизнь афганского народа.