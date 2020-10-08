В НАТО ответили Трампe о выводе войск из Афганистана

Так он отреагировал на заявление президента США Дональда Трампа , который в Twitter объявил о намерении вывести американские войска из этой страны до Рождества. Его в Соединённых Штатах отмечают 25 декабря.

В интересах нашей безопасности убедиться, что Афганистан не станет снова платформой, где террористы могут планировать, организовывать или проводить террористические атаки против наших стран, — цитирует РИА Новости заявление Столтенберга, сделанное в ходе совместного с премьер-министром Северной Македонии Зораном Заевым брифинга.

По его словам, НАТО приветствует переговоры между афганским правительством и талибами -радикалами. При этом в качестве усилий по поддержанию мира Альянс сократил своё присутствие в стране до 12 тысяч военнослужащих, задача которых — поддерживать афганские силы безопасности и заниматься их подготовкой.

Столтенберг заявил, что Североатлантический альянс проведёт консультации о будущем миссии в Афганистане. По его словам, союзники в своё время вместе решили войти в Афганистан, поэтому вместе, когда придёт подходящее время, они должны его и покинуть.

Ранее США намеревались оставить в стране четыре тысячи солдат, однако 7 октября помощник Трампа по нацбезопасности Роберт О'Брайен заявил, что их число должно сократиться до 2,5 тысячи.

29 февраля 2020 года в столице Катара Дохе Соединённые Штаты и талибы подписали мирный договор. В рамках соглашения Кабулом должны быть выпущены на свободу до пяти тысяч боевиков и до тысячи граждан, удерживаемых террористами.