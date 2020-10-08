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«Российские ракеты великолепны!» — не скрывают восхищения китайцы. От испытаний «Циркона» они остались в полном восторге. Многие из них считают, что теперь американцы не осмелятся выступить против России , ведь никакая система ПРО «не сможет нормально среагировать».

7 октября начальник Генерального штаба Вооруженных сил России сообщил, что утром 6 октября фрегат Северного флота «Адмирал флота Советского Союза Горшков» провел испытания гиперзвуковой ракеты «Циркон» из акватории Белого моря по морской цели, расположенной в 450 километрах от Белого моря. Минобороны России впервые опубликовало видео стрельбы ракетой «Циркон».

Как сообщает The Paper, 7 октября в ходе видеоконференции начальник Генерального штаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов доложил президенту России Владимиру Путину : «Вчера в 7 часов 15 минут фрегатом „Адмирал флота Советского Союза Горшков" впервые выполнена стрельба гиперзвуковой крылатой ракетой „Циркон" по морской цели, расположенной в Баренцевом море. Задачи пуска выполнены. Стрельба признана успешной. Зафиксировано прямое попадание ракеты в цель“.

Это первое сообщение России о запуске гиперзвуковой ракеты „Циркон“. В сообщении Министерства обороны России для СМИ в июле говорилось, что с фрегата „Адмирал Горшков“ был успешно совершен пробный запуск „Циркона“.

Герасимов подчеркнул, что после завершения испытаний ею планируется оснащать подводные лодки и надводные корабли ВМФ России.

Комментарии читателей The Paper:

Свет и тень прозрения: Ракета улетела, а я даже не заметил.

Чо: Я увидел только вспышку света, а затем ракета исчезла из поля зрения.

Соевое молоко за юань с небольшим, пожалуйста: Китайские авианосцы быстрее и не ломаются.

Пользователь The Paper BnQV3a: Больше не придется Путину говорить о „предполагаемой обстановке“.

Наблюдатель 5950: Желтая вспышка? В мультиках еще нарисована скорость.

Осенний ветер пустыни L: Если одна страна изобретает оружие, аналогов которого нет у других стран, то она автоматически становится угрозой всему международному сообществу и миру во всем мире.

Высшие боевые способности войска собачьих голов: Вчера или позавчера Соединенные Штаты долетели до крайней точки Северного полюса, а сегодня российский Северный флот ответил запуском ракеты… Мастера состязаться, готовы жизнь положить на это.

Глава восточной семьи 2020: Душа России целиком состоит из пороха.

Пэй Энь_: Ее скорость действительно довольно большая.

Ламиси: Взбудораженно посмотрел три раза, но так и не увидел ракету.

Пользователь The Paper VbIvQj: Система противовоздушной обороны сейчас чувствует себя очень неловко.

Великая река-0101: На такой скорости никакая система ПВО не сможет нормально среагировать, поэтому это очевидное предупреждение для Соединенных Штатов.

Король китайских шахмат: Эта демонстрация главным образом для американской системы ПВО „Пэтриот“.

Иней выпал в Цэньси: Наши ракеты тоже быстрые!

Пользователь уже запрещен: Мощность невероятная, должно быть.

В 2015 весь путь вел на восток: Скорость космическая!

Приехал в город из села: Увидел только вспышку и все, ракеты нет. Что это такое?

Кристально прозрачный: Теперь у американцев есть еще один повод.

Комментарии подписчиков аккаунта „Хуаньцю шибао“:

Если сегодня увидите меня во главе комментариев, считайте, что мне повезло: А Россия еще что-то может.

Чайная Чжоу Цзелуня: Русские смертоносные медведи намного лучше американских кошек, и у них есть еще духовное богатство.

Молодой ветер, достигший расцвета: Даже если рассчитать максимальное время в 9 минут, 450 километров, разделенные на 540 секунд, это 830 метров в секунду, в среднем за весь полет приходится около 3 Маха (если это 5 минут, то в среднем 5 Махов), максимальное значение составляет 8 Маха, что можно назвать текущим мировым рекордом. Самые современные крылатые / противокорабельные ракеты, существующие в настоящее время в мире системы ПВО не могут противодействовать на такой скорости.

Блог старой волны: Американцы теперь не осмелятся выступить против России. Когда их уже окончательно прикончат?

Мечта о синем море 666: Наши просто не раскрывают еще информацию.

Цянь Мо думает: Оружие становится все более продвинутым в направлении гиперзвукового и интеллектуального развития, вместе с дронами и робототехникой, более поздние войны больше не будут основываться на численности войск или местоположения региона. Действительно, чем скорее мы вернем себе Тайвань, тем меньше будет ущерб для людей по обе стороны пролива.

Вишня-999: Очень круто!

Чжан Фулян: Это миниатюрная версия противокорабельной баллистической ракеты морского базирования. В будущем у нас будет своя версия более быстрой ракеты морского базирования с большей дальностью полета, ха-ха!

Ярко сверкающая небесная птица: Наша ракета Дунфэн-17 все равно ведет.

Му Ин 1444: Заставьте американцев испугаться!

Третий Са Эр: Это реально очень быстро.

Сюзерен премиальных акций: Российские ракеты великолепны, только корабли выглядят слишком маленькими.

Собака корги 259695: Все еще держат свои петарды в ладонях, это так мило! А вот если бы в кулаке, то последствия сложно было бы представить.

Пуэр не купил чай и вернулся: Насколько далеко может ударить эта игрушка?

В 2020 осуществим цель создания общества средней зажиточности: Только выпустили ракету, и она тут же исчезла…

Бай Чжунцин: Фактически отдельная нумерация тактических и стратегических ракет была бы лучше, так можно было бы избежать ошибочных стратегических суждений.

Куньлунь 198511: Вот так с помощью математики обнаруживаются незыблемые государства.

Я всегда смотрю снаружи: Никакая система противовоздушной обороны не сможет воспрепятствовать этой ракете!

А—Ту: Ужас! Китаю тоже нельзя отставать!

Находчивый и молодой: Круто, ее ничем не остановишь.

Комментарии подписчиков аккаунта PLA Daily (газета НОАК):

Северный ветер HYS: Нашей ракете морского базирования Дунфэн-17 придется поднажать!

Острый: Такая суровая, справилась с технической остановкой? Тогда у Индии она тоже очень быстро появится.

Python3399 в ответ Острому: Вы сравниваете Индию и Россию? Хотите оскорбить Россию или у вас просто нет мозгов?

Жуошуй Брэдли: Российская версия Дунфэна-17.

Птенец взлетел в небо 77: В будущем по кому будут бить этим оружием…

286354876_32: Круто, надеюсь, что мы тоже ускорим свои разработки!

you2be: Если посмотреть на вспышку при запуске, сразу понятно, насколько мощная эта ракета.

Дайте толстому коту попить соевого молока: Русские тоже играют с запусками ракет?

Небо есть все живущее 6426: Это все настоящее боевое искусство и свобода слова. Мы тоже не должны отставать.

Особенно спокойный блог: Имя Горшкова неожиданно дали фрегату, странно.

Нюню заканчивает одеваться: Россия — непредсказуемая страна.

Белый журавль на пруду: Невероятно!