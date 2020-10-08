Boom Supersonic представила новый сверхзвуковой самолет 

Авиационный стартап Boom Supersonic представил прототип сверхзвукового пассажирского реактивного самолета, который должен стать «Конкордом» нового поколения.

Проект откровенно буксует, и вместо начала полетов в 2020 году у разработчиков получился лишь прототип самолета в масштабе примерно 1:3.

При длине почти 22 метра прототип XB-1 представляет собой уменьшенную версию будущей серийной модели, которую в Boom Supersonic надеются создать к 2029 году. В прототипе пока нашлось место только для пилота.

Испытания XB-1 начнутся в следующем году. Ожидается, что прототип достигнет скорости 1,3 Маха благодаря трем двигателям J85-15 для военных самолетов от компании General Electric

Стартап слегка отстает от графика. Компания впервые представила рендеры XB-1 в 2016 году и обещала начать летные испытания в 2017 году. Выход же самолета на рынок планировался в 2020 году. Но теперь планы сдвинулись на… 9 лет.

В итоге когда-нибудь самолет будет иметь 61 метр в длину и сможет перевозить от 65 до 88 пассажиров, летая вдвое быстрее, чем среднестатистический современный коммерческий лайнер. Разработчики утверждают, что сверхзвуковые самолеты смогут долетать из Нью-Йорка до Лондона всего за 3,5 часа (сегодня путь занимает около 7 часов), а из Лос-Анджелеса до Сиднея — за 6 часов 45 минут вместо 15-ти часов. Билеты же будут стоить по 5000 долларов или почти 400 тысяч рублей.

Разработчики нового сверхзвукового пассажирского лайнера рискуют повторить неудачу лайнера Concorde, построенного французской аэрокосмической компанией Aérospatiale и British Aircraft Corporation. Этот самолет был выведен из эксплуатации после 27 лет службы в 2003 году. Причиной тому стала не только авария 2000 года, но и колоссальные расходы на его содержание и запрет на полеты шумных сверхзвуковых лайнеров над территорией США (два года назад запрет был снят).

Boom Supersonic, воспользовавшись интересом к сверхзвуковым путешествиям, получила на разработки 160 миллионов долларов. В июле 2020 года компания объявила о сотрудничестве с Rolls-Royce для разработки двигателей, а несколько месяцев спустя стартап подписал контракт с ВВС США на разработку сверхзвукового реактивного самолета для «служебного транспорта ВВС».