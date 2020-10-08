В Азербайджане заметили истребители F-16

Все новости на карте

Журналист газеты New York Times Кристиан Триберт опубликовал спутниковое изображение, на котором, по его словам, видно два истребителя F-16.

Триберт утверждает, что самолеты находятся на территории аэропорта в азербайджанской Гяндже.

"Истребители, скорее всего, управляются турецкими ВВС наряду с, возможно, грузовым самолетом CN-235", — написал Триберт в Twitter.

По его словам, вывод был сделан в результате сравнения визуальных характеристик ряда самолетов, эксплуатируемых ВВС Азербайджана.

Кроме того Триберт добавил, что "поддерживаемые Турцией сирийские наемники уже воюют бок о бок с азербайджанскими войсками".