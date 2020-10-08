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В ОДКБ не видят угрозы для Армении 

News.ru и ещё 8 55 минут назад
В ОДКБ не видят угрозы для Армении
Фото: AzeriDefence/facebook.com
Организация Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) не видит угрозы для Армении в конфликте в Нагорном Карабахе. Об этом заявил генсек организации Станислав Зась.
По его словам, в ОДКБ сомневаются, что конфликт может перекинуться на территорию республики. Организация вмешается только в случае угрозы суверенитету и целостности Армении или прямого военного нападения, сообщает РИА Новости.
27 сентября в Нагорном Карабахе возобновились открытые боестолкновения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев в телевизионном обращении обвинил Ереван в обстреле населённых пунктов и позиций азербайджанской армии на различных направлениях. Он добавил, что провокации Армении в последнее время носили регулярный характер
Современная стадия конфликта между Арменией и Азербайджаном тянется на протяжении трёх десятилетий. По итогам Карабахской войны 1992–1994 годов под оккупацией находится около 20% азербайджанской территории, контролируемой самопровозглашённой Нагорно-Карабахской Республикой. При этом там на ротационной основе находятся также армянские военные. Ереван не признаёт это официально, но и не скрывает.
Международное сообщество определяет принадлежность этих земель Азербайджану и выступает за дальнейшее продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём. Баку и Ереван неоднократно заявляли о готовности найти компромиссное решение, однако ряд фундаментальных противоречий фактически держат конфликт в замороженном состоянии.
Как ранее писал NEWS.ru, глава правительства Армении Никол Пашинян заявил о госизмене военных в тылу. По его словам, солдат в Нагорном Карабахе неизвестные подстрекают к предательству и уговаривают покинуть позиции. Они утверждают, что премьер «продал земли» и для сокрытия этого ведётся «условная война».
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Комментарии 1
Армия , В мире , Саммит , Война, Карабах , Никол Пашинян , Ильхам Алиев , РИА Новости , Азербайджан , Армения , Ереван
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