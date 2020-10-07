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Посол РФ в США прокомментировал пуск ракеты «Циркон» 

Газета.Ru и ещё 39 1 час назад
Посол РФ в США прокомментировал пуск ракеты «Циркон»
Фото: РИА Новости
Посол России в США Анатолий Антонов в эфире телеканала "Россия-1" назвал пуск гиперзвуковой ракеты "Циркон" изумительным успехом российских вооруженных сил.
При этом он пояснил, что пуск не является попыткой поиграть мускулами перед Западом.

"Я хотел бы подчеркнуть, что Россия тем самым не пытается показывать свои мускулы или бряцать оружием", — отметил дипломат.

Он также рассказал, что Вашингтон обратил внимание на испытания и вообще "внимательно следит" за тем, что происходит в России.

"Для них важен любой шаг Вооруженных сил РФ", — отметил посол.

Ранее стало известно, что запуск "Циркона" прошел успешно, ракета пролетела за 4,5 минуты 450 км и поразила цель. Гиперзвуковая скорость превысила 8 Махов.
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Армия , Оружие , Анатолий Антонов , США
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