Азербайджан начал масштабное наступление

"По данным армии обороны Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская Республика — прим. ТАСС), во второй половине дня ВС противника начали широкомасштабное наступление на южном направлении линии соприкосновения, задействовав резервные силы, большое количество военной техники, в том числе танки и артиллерию. Противник также игнорирует безопасность территории соседнего Ирана", — написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.