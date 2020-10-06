Азербайджан начал масштабное наступление

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В Ереване сообщили о начале наступательных действий азербайджанскими ВС на юге Карабаха 

ТАСС 59 минут назад
Минобороны Армении сообщило о начале после полудня во вторник азербайджанскими вооруженными силами широкомасштабной атаки на юге Нагорного Карабаха.
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"По данным армии обороны Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская Республика — прим. ТАСС), во второй половине дня ВС противника начали широкомасштабное наступление на южном направлении линии соприкосновения, задействовав резервные силы, большое количество военной техники, в том числе танки и артиллерию. Противник также игнорирует безопасность территории соседнего Ирана", — написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.

Между тем, внешнеполитическое ведомство Армении сообщило, что азербайджанские ВС начали наступательные действия "во время визита в Баку главы МИД Турции и спустя несколько часов после заявления о важности прекращения огня глав МИД стран — сопредседателей ОБСЕ".
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Армия , Видео , Война, Карабах , Шушан Степанян , Министерство обороны , МИД , ОБСЕ , МИД Турции , Армения , Ереван
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