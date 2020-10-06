Азербайджан начал масштабное наступление

Минобороны Армении сообщило о начале после полудня во вторник азербайджанскими вооруженными силами широкомасштабной атаки на юге Нагорного Карабаха.
"По данным армии обороны Арцаха (непризнанная Нагорно-Карабахская Республика — прим. ТАСС), во второй половине дня ВС противника начали широкомасштабное наступление на южном направлении линии соприкосновения, задействовав резервные силы, большое количество военной техники, в том числе танки и артиллерию. Противник также игнорирует безопасность территории соседнего Ирана", — написала на своей странице в Facebook пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян.
Между тем, внешнеполитическое ведомство Армении сообщило, что азербайджанские ВС начали наступательные действия "во время визита в Баку главы МИД Турции и спустя несколько часов после заявления о важности прекращения огня глав МИД стран — сопредседателей ОБСЕ".