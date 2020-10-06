Военные РФ срочно вылетают на авиабазу в Киргизии

На российскую авиабазу «Кант» в Киргизии в ближайшее время выдвинется группа офицеров ЦВО для установления резервного канала связи. Об этом сообщил URA.RU источник в штабе военного округа.

«До сих пор военнослужащие авиабазы пользовались ресурсами местных властей для организации связи. В связи с последними событиями возникла необходимость создания независимого канала», — рассказал собеседник агентства. На авиабазе выставлено охранение и введен особый порядок службы. В пресс-службе ЦВО в ответ на звонок корреспондента предложили прислать официальный запрос.

4 октября в Киргизии состоялись парламентские выборы, в парламент прошли только 4 партии из 16 принимавших участие в кампании. 5 октября в стране начались массовые протесты с требованием отменить итоги голосования, участники которых протаранили ворота парламента на пожарной машине и подожгли здание. После этого протестующие двинулись в сторону Госкомитета национальной безопасности и освободили из-под стражи экс-президента республики Алмазбека Атамбаева и ряд его соратников.

Участники митингов заняли здание мэрии Бишкека и провозгласили новым мэром столицы кандидата в депутаты парламента от проигравшей партии «Республика» Жоошбека Коеналиева. Акции протеста охватили и другие области страны. Полномочные представители правительства в Нарынской, Таласской и Иссык-Кульской областях написали заявления о сложении полномочий. Президент, который ранее заявил, что считает происходящее попыткой захвата власти в стране, запретил силовикам открывать огонь и признал, что готов аннулировать итоги выборов.