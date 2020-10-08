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Премьер Армении рассказал о «ловушке», в которую угодила армия Азербайджана 

Вечерняя Москва и ещё 6 12 минут назад
Азербайджан угодил в «ловушку» Армении
Фото: кадр youtube
Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что азербайджанская сторона угодила в «ловушку» в Нагорном Карабахе. Об это он рассказал во время беседы с РБК.
По его словам, военные Армении и Нагорного Карабаха сымитировали отступление на юге Нагорно-Карабахской республики. Благодаря этому армянской стороне удалось заманить азербайджанских военных в «коридор».

— Буквально в эти секунды этот корпус получает сокрушительные удары. И я думаю, что это будет ключевой момент всей операции, — сказал Никол Пашинян.

Конфликт в Нагорном Карабахе
Нагорный Карабах — регион в Закавказье, в восточной части Армянского нагорья. Большая его часть находится под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики, провозглашенной в 1991 году, хотя при этом является частью Азербайджана, занимая восток, юго-восток и предгорье Малого Кавказа. В 1992–1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и прилегающими районами, тогда же начались переговоры по мирному урегулированию в рамках Минской группы ОБСЕ под председательством России, США и Франции.
27 сентября 2020 года власти Азербайджана обвинили военных Армении в обстреле населенных пунктов на линии соприкосновения. В Армении утверждают, что это был ответ на воздушные и ракетные атаки со стороны Азербайджана. Сообщается о жертвах среди мирного населения, их число уточняется. В Армении также заявили о гибели 16 военных. В Нагорном Карабахе объявили о десятках погибших военных.
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Комментарии 2
Армия , Войска , Конфликты , Армения и Азербайджан , Азербайджан , Армения
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