"Россия будет воевать на несколько фронтов"

27 сентября, как сообщал «Рамблер», Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстреле своих позиций, сообщили об ответных обстрелах, ввели военное положение и объявили частичную мобилизацию. На днях Стрелков допустил, что Россия может быть втянута в конфликт в Карабахе, например, если Азербайджан и Турция решат ударить по Еревану с тыла через Нахичевань, а Иран вмешается в войну.