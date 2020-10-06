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Стрелков: Россия будет воевать на несколько фронтов

Артём Кульша
22 минуты назад
Россия будет воевать на несколько фронтов, если позволит вовлечь себя в конфликт в Нагорном Карабахе. Об этом, как сообщает «Дейта», заявил бывший министр обороны самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Стрелков.
"Россия будет воевать на несколько фронтов"
Фото: РИА НовостиРИА Новости
27 сентября, как сообщал «Рамблер», Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстреле своих позиций, сообщили об ответных обстрелах, ввели военное положение и объявили частичную мобилизацию. На днях Стрелков допустил, что Россия может быть втянута в конфликт в Карабахе, например, если Азербайджан и Турция решат ударить по Еревану с тыла через Нахичевань, а Иран вмешается в войну.
«Тут-то у армянского лобби в России и у некоторых наших руководителей может возникнуть соблазн вмешаться в эту войну», — считает он.
Экс-глава Минобороны ДНР выразил уверенность, что Армения не выстоит против Турции и Азербайджана в одиночку, а в случае вовлечения России в конфликт, та будет вынуждена атаковать Азербайджан, так как ввести войска в Армению сразу невозможно.
«Это будет полномасштабная война», — отметил он.
Стрелков выразил надежду на то, что Россию не удастся вовлечь в эту войну, так как, по его мнению, Москве не позволят воевать на один фронт — тут же откроются крымский и донбасский фронты.
Армия,В мире,Игорь Стрелков,Министерство обороны,Россия,
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