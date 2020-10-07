Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Армения заявила о сокрушительном ударе по войскам Азербайджана 

Lenta.ru и ещё 7 51 минуту назад
Армения заявила о сокрушительном ударе в Карабахе
Фото: Александр Миридонов / «Коммерсантъ»
Премьер-министр Армении Никол Пашинян рассказал в интервью РБК об успехах Армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) на Джебраильском направлении.

«Если учесть ту информацию, которая приходит сегодня с раннего утра, мы можем сказать, что задумка карабахских военачальников сработала — они на юге предприняли тактические шаги, оставили коридор и заманили туда военный корпус Азербайджана», — заявил он.

Пашинян сообщил, что план Армии обороны НКР состоял в том, чтобы отойти на линии города Джебраила, и заманить туда большие силы азербайджанских военных.

«Вчера вечером они туда вошли большими, очень большими силами, и сегодня с утра по ним направлен сокрушительный удар, и операция идет чрезвычайно успешно», — рассказал премьер-министр.

«Думаю, что это будет ключевой момент всей операции. В эти минуты, по моей информации, закладывается фундамент, реальный фундамент для окончательной победы карабахской армии», — сказал Пашинян, добавив, что большая часть азербайджанской техники была брошена или уничтожена.

Ранее 7 октября представитель министерства обороны Армении Шушан Степанян сообщила, что подразделения Вооруженных сил Азербайджана попытались продвинуться и укрепиться на юго-восточном направлении, не доезжая до Джебраила, но в результате ракетно-артиллерийского огня армянской стороны были уничтожены. Азербайджанская сторона вскоре опровергла данную информацию и заявила об успешном контрнаступлении.
Вооруженные столкновения в Нагорном Карабахе начались 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в эскалации конфликта. Азербайджан заявил, что занял семь сел, которые находились под контролем противника. Армения отрицает эту информацию. Вместе с тем президент непризнанной НКР Араик Арутюнян подтвердил потерю части позиций в районе Талыша и на южном направлении.
В 1991 году Нагорный Карабах, большую часть населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку попытался вернуть регион силой, после чего вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР при посредничестве России подписали протокол о перемирии, однако боевые действия периодически возобновляются.
Последние новости
Светлану Тихановскую объявили в розыск в России Светлану Тихановскую объявили в розыск в России Польша оштрафовала «Газпром» за «Северный поток-2» Польша оштрафовала «Газпром» за «Северный поток-2» Рассекречены записи о плане Обамы скомпрометировать Трампа связями с Россией Рассекречены записи о плане Обамы скомпрометировать Трампа связями с Россией
Комментарии 2
Армия , В мире , Армения и Азербайджан , Азербайджан , Армения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как повлияет на Украину возможная смерть Порошенко
Как повлияет на Украину возможная смерть Порошенко
Названы зарплаты пилотов и стюардесс в России
Названы зарплаты пилотов и стюардесс в России
«Зря вы хрюкаете»: Путин отчитал журналиста
«Зря вы хрюкаете»: Путин отчитал журналиста
Российская семья трагически погибла во время отдыха
Российская семья трагически погибла во время отдыха
Видео
Мощнейший взрыв на рязанском арсенале попал на видео
00:42
Мощнейший взрыв на рязанском арсенале попал на видео
Опубликовано видео аварии с участием каршеринга в Москве
00:23
Опубликовано видео аварии с участием каршеринга в Москве
«Снаряды взрываются каждые 5-10 секунд»: ЧП под Рязанью
00:56
«Снаряды взрываются каждые 5-10 секунд»: ЧП под Рязанью
Происшествия
Москвич с ребенком за спиной проехал на самокате по МКАД и попал на видео
00:12
Москвич с ребенком за спиной проехал на самокате по МКАД и попал на видео
Инвалид-колясочник спас тонущего в Черном море и попал на видео
02:45
Инвалид-колясочник спас тонущего в Черном море и попал на видео
Гигантские очереди из отдыхающих в Сочи во время пандемии попали на видео
00:10
Гигантские очереди из отдыхающих в Сочи во время пандемии попали на видео
Азербайджанцы массово бросают поле боя и бегут в Иран
04:51
Азербайджанцы массово бросают поле боя и бегут в Иран
Армия
Козельский полигон ядовитых отходов на Камчатке попал на видео
00:14
Козельский полигон ядовитых отходов на Камчатке попал на видео
Происшествия
«Наш дом сложился»: россияне не дождались эвакуации
00:53
«Наш дом сложился»: россияне не дождались эвакуации
Происшествия
Раскрыта судьба Тихановской
02:07
Раскрыта судьба Тихановской
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение