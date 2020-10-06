«Искандеры» перевернут ситуацию в Карабахе

«Половина Азербайджана будет стерта с лица земли». Такими словами эксперты описывают последствия применения Арменией знаменитых российских ракетных комплексов «Искандер». Армения угрожает применить это оружие против Азербайджана, с ответными угрозами выступает и Баку. По каким именно целям могут быть применены «Искандеры» и почему для Азербайджана это окажется настоящей катастрофой?

Если Армения применит против Азербайджана ракетные комплексы «Искандер», то с азербайджанской стороны будут предприняты адекватные ответные действия, пригрозил министр обороны Азербайджана генерал-полковник Закир Гасанов . Заявление было сделано во вторник, в ходе совещания, посвященного ходу «контрнаступательной операции» Азербайджана в Нагорном Карабахе. Армения, напомним, лишь угрожает задействовать «Искандеры», если Турция , которая выступает на стороне Азербайджана, начнет использовать в Нагорном Карабахе свои истребители F-16.

Баку рассматривает военную операцию, начатую в сентябре 2020 года, как ответ на наступление армянских сил, победоносно завершившееся в мае 1994-го. Пока что азербайджанской армии удается развивать успех, в особенности на южном фланге, вдоль границы с Ираном — во вторник это признали даже в минобороны Армении.

Однако армянская сторона может переломить ход боевых действий, нанеся Азербайджану чувствительный контрудар в северном направлении. В Баку утверждают, что такие атаки уже начались.

«Вооруженные силы Армении нанесли ракетный удар по промышленному городу Мингечевир в Азербайджане. В Мингечевире находится водохранилище и электростанция, имеющая ключевое значение. Варварский шаг, сделанный от отчаяния», — написал в прошедшее воскресенье в Twitter Хикмет Гаджиев , помощник президента Азербайджана Ильхама Алиева по вопросам внешней политики. Азербайджанская сторона утверждает, что по Мингечевиру «работал» тактический ракетный комплекс «Точка-У» советского производства с дальностью полета ракет до 120 километров.

«Точки-У», похоже, действительно есть на вооружении Армии обороны Карабаха. Во всяком случае, о переброске этих комплексов из Армении в непризнанную Нагорно-Карабахскую республику (НКР) в 2016 году писали не только азербайджанские, но и армянские источники. Сейчас азербайджанская сторона сообщает о том, что, по крайней мере одна из четырех ракет, выпущенных из «Точки-У», упала в непосредственной близости от Мингечевирской ГЭС. В Степанакерте и Ереване отрицают сам факт обстрела.

Но тема ракетной угрозы одному из ключевых стратегических объектов Азербайджана всплывает спри каждом обострении конфликта Баку и Еревана. Так, в июле этого года, на фоне инцидента на северном участке армяно-азербайджанской границы в Минобороны Азербайджана предупредили: если Армения разрушит плотину Мингечевира, то в ответ азербайджанская армия нанесет удар по Мецаморской АЭС, что всего в 30 километрах от Еревана.

Во время небольшого приграничного инцидента эти угрозы выглядели как упражнение в пропагандистской риторике. Но факт остается фактом — Мингечевирская ГЭС, находящаяся примерно в сотне километров от Степанакерта и на таком же расстоянии от границы Республики Армения, является весьма уязвимой и стратегически важной военной целью.

Крупнейшая гидроэлектростанция Южного Кавказа, Мингечевирская ГЭС располагает плотиной, сдерживающей объем воды объемом примерно в 16 млн кубометров. Водохранилище Мингечевира — второй по величине водоем Закавказья после озера Севан. Ниже по течению реки Куры находятся густонаселенные районы равнинного Азербайджана — Ширванская равнина и другие. В самом городе Мингечевир, расположенном на берегу водохранилища, живет более 100 тысяч человек (4-й по населению город Азербайджана).

«Удар по Мингечевирской ГЭС будет означать, что половина Азербайджана будет стерта с лица земли.

Это будет означать колоссальную гуманитарную и экологическую катастрофу. Такое ни в коем случае нельзя допустить», — подчеркнул в комментарии газете ВЗГЛЯД директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии, полковник запаса Семен Багдасаров

Но теоретически не исключено, что при худшем сценарии развития событий Армения может нанести контрудар с использованием комплексов «Искандер». Комплекс предназначен в том числе для уничтожения объектов инфраструктуры противника — мостов, складов и т.д. — с помощью квазибаллистических ракет. Те комплексы, который находятся на базе в Гюмри — «Искандеры-Э» (экспортное исполнение), с дальностью полета ракет до 280 км, а не 500 км, предусмотренных стандартным «Искандер-М» (модернизированный).

«Какова точно дальность у присутствующих в Армении «Искандеров» — неизвестно, — уточнил в комментарии газете ВЗГЛЯД военный эксперт Павел Фельгенгауэр . — Но, с формальной точки зрения, Россия не должна была продавать Армении комплексы в варианте 500 км. В противном случае это было бы нарушением международных обязательств Москвы». Кроме того, «Искандер-Э» располагает лишь одной, а не двумя ракетами на пусковой установке, дабы соответствовать международным соглашениям о контроле ракетных технологий, пояснил Фельгенгауэр. По его оценке, пуска лишь одной ракеты по Мингечевирской ГЭС будет недостаточно, чтобы причинить плотине значительный ущерб.

Дальность «Искандеров» в данном случае имеет важное значение. Как пояснил Багдасаров, вне доступа для гипотетического ракетного удара остается, например Сангачальская ГЭС, снабжающая Баку (около 500 км от зоны конфликта). Добавим, что также вне зоны поражения для армянских ракет находится еще ряд важнейших инфраструктурных объектов Азербайджана: Сангачальский газовый терминал, Бакинский НПЗ на Апшеронском полуострове и Гарадагский НПЗ близ побережья Каспия, не говоря уж о месторождениях каспийского шельфа.

«Целью номер один на территории Азербайджана для Армении и ракет «Искандер-Э» при худшем сценарии развития конфликта может стать нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан», — пояснил Багдасаров. Конкретно, речь может идти об участке трубы между городами Гянджа и Евлах, который проходит в 40 км от северной границы непризнанной НКР. «Прекращение поставок нефти и газа в Турцию — это подрыв экономики Азербайджана и экономики Грузии», — уверен эксперт. Добавим, что через район Гянджи также пролегают нефтепровод из Баку в грузинский порт Супса, и газопровод Баку-Тбилиси-Эрзерум. Но если Азербайджан будет наносить удары по Степанакерту, то не исключено, что Армения нанесет удар по Гяндже, отметил Багдасаров.

Имеется, правда, одна оговорка. «Искандеры», купленные Арменией, развернуты на территории 102-й российской базы в Гюмри. «Армянских „Искандеров“ не существует. Это могут быть комплексы нашей военной базы, но никаких „Искандеров“ как оружия армянской армии быть не может», — поделился мнением с газетой ВЗГЛЯД бывший начальник зенитно-ракетных войск Командования спецназначения ВВС России Сергей Хатылев

Эта точка зрения прямо противоречит официальным заявлениям минобороны Армении. В 2016 году тогдашний глава военного ведомства Виген Саркисян заявил РИА Новости: «То, что „Искандеры“ поставлены в Армению, по-моему, для всех очевидно, потому что их все видели воочию. То, что они принадлежат Вооруженным силам Армении, тоже могу подтвердить со стопроцентной уверенностью».

В издании авторитетного аналитического центра, лондонского Международного института стратегических исследований (IISS) –бюллетене «Военный баланс» за 2020 год отмечается, что Армения располагает от 4 до 8 единиц комплекса «Искандер-Э». При этом в среде военных экспертов бытует мнение, что Армения не нажмет на кнопки на пультах «Искандеров» без согласия Москвы — а Россия не позволит Еревану применить такие вооружения против Азербайджана.

Как бы то ни было, ликвидировать «Искандеры» на территории Армении азербайджанской авиации будет сложно, отметил Хатылев. «Система ПВО Армении с точки зрения боевых возможностей и размещения на местности показала себя эффективной в данных боевых действиях», — полагает Хатылев. Он напомнил, что армянская армия располагает зенитными комплексами С-300, войсковыми комплексами «Оса», самоходными зенитками «Бук» и «Шилка».

Но отметим, что министр обороны Азербайджана Гасанов не обещает, что ответный удар будет именно по местам дислокации «Искандеров». Азербайджан угрожает взять на прицел Армянскую АЭС в Мецаморе. «У Азербайджана есть израильские ракетные вооружения большой дальности и высокой точности, правда, с меньшей БЧ, чем у „Искандеров“. Так что могут ударить по объектам в Ереване — например, по зданию парламента или Генштаба », — отметил Фельгенгауэр. В случае поражения атомной электростанции катастрофа будет как минимум не меньшего масштаба, чем при разрушении плотины гидроэлектростанции.

Можно сказать, что и Армения, и Карабах угрожают друг другу применением оружия массового поражения. И именно поэтому шансы на то, что эти угрозы будут реализованы, к счастью, близки к нулю.