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Россия столкнулась с препятствием в защите Армении

Алиса Селезнёва
51 минуту назад
Власти Армении уверены, что Россия окажет стране помощь в случае негативного развития ситуации в Нагорном Карабахе. Однако способна ли Россия быстро нарастить военную группировку в регионе, и как этому может помешать Грузия, разбиралась газета «Взгляд».
Как сообщал «Рамблер», конфликт между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе перешел в острую фазу 27 сентября. В Баку объявили о проведении полномасштабной наступательной операции, целью которой названо «принуждение Армении к миру». При этом стороны сообщают о потерях, в том числе гибели мирных жителей. 1 октября лидеры стран-сопредседательниц Минской группы ОБСЕ выступили с совместным заявлением, в котором потребовали прекратить боевые действия и призвали стороны конфликта вернуться за стол переговоров.
В связи с агрессивностью Турции стоит вопрос об усилении российского контингента в Армении, так как на 102-ой базе в Гюмри «максимум пять тысяч человек», а «танков и бронетехники в разы меньше, чем у 3-й полевой армии Турции», отметил директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров.
Однако, по его словам, переброска войск серьезно осложнена позицией Грузии, которая прекратила выдачу разрешений на транспортировку военных грузов в Армению и Азербайджан через свою территорию.
«Из-за действий Грузии Армения оказалась в полной изоляции. ( ) По воздуху мы, конечно, можем перебросить какую-то группу войск и техники, но тем самым мы нарушим воздушное пространство Грузии, и Тбилиси начнет противодействовать этому», - отметил в свою очередь доктор военных наук Константин Сивков.
Однако эксперты уверены, что дипломатических усилий и российского контингента, уже имеющегося в Армении, должно хватить для того, чтобы разрешить карабахский конфликт, особенно, если на Азербайджан и Турцию будет оказано международное давление.
Армия,Видео,Константин Сивков,Семен Багдасаров,Деловая газета "Взгляд",Россия,Грузия,Армения,Азербайджан,
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