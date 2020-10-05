Россия столкнулась с препятствием в защите Армении

Однако, по его словам, переброска войск серьезно осложнена позицией Грузии, которая прекратила выдачу разрешений на транспортировку военных грузов в Армению и Азербайджан через свою территорию.

Однако эксперты уверены, что дипломатических усилий и российского контингента, уже имеющегося в Армении, должно хватить для того, чтобы разрешить карабахский конфликт, особенно, если на Азербайджан и Турцию будет оказано международное давление.