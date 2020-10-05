Россия столкнулась с препятствием в защите Армении

Как сообщал «Рамблер», конфликт между Арменией и Азербайджаном
в Нагорном Карабахе перешел в острую фазу 27 сентября. В Баку объявили о проведении полномасштабной наступательной операции, целью которой названо «принуждение Армении к миру». При этом стороны сообщают о потерях, в том числе гибели мирных жителей. 1 октября лидеры стран-сопредседательниц Минской группы ОБСЕ выступили с совместным заявлением, в котором потребовали прекратить боевые действия и призвали стороны конфликта вернуться за стол переговоров.