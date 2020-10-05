Баку продолжает грозить Еревану военным решением карабахского конфликта. Премьер-министр Армении Никол Пашинян убежден, что Москва в случае необходимости задействует войска и обеспечит безопасность союзника по ОДКБ. Сможет ли Россия справиться с этой задачей силами 102-й ордена Александра Невского военной базы в Гюмри и как этому может помешать формально нейтральная Грузия?

Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о том, что Россия выполнит свои договорные обязательства и защитит Армению в «случае необходимости», под которой в Ереване подразумевают прямую агрессию Азербайджана Турции . Пашинян напомнил, что согласно двусторонним соглашениям между Россией и Арменией, подписанным в начале 90-х, в армянском Гюмри расположена 102-я ордена Александра Невского российская военная база, а также действует единая система ПВО.

«В договорах четко определено, при каких условиях эти войска могут быть задействованы для обеспечения в том числе и безопасности Армении. Уверен, если возникнет необходимость, связанная с договорными обязательствами, при определенных условиях Россия их выполнит», — сообщил Пашинян в интервью немецкому изданию Bild.

При этом в Баку и Анкаре по-прежнему настроены воинственно. В частности, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что 28 лет переговоров по урегулированию конфликта вокруг Нагорного Карабаха оказались бесполезны. Теперь, «если международное сообщество не может обеспечить исполнение международных резолюций, [то] Азербайджан сделает это сам», — сказал Алиев, имея ввиду военное решение проблемы.

Ранее аналогичные заявления звучали и со стороны Турции, где президент республики Реджеп Тайип Эрдоган призвал Азербайджан не останавливать военные действия, пока не будет «освобождена от армянской оккупации» вся территория Карабаха. В связи с этим возникает вопрос — сможет ли Россия защитить своего союзника в случае, если боевые действия перекинутся на международно признанную территорию Армении?

«На сегодняшний день, исходя из агрессивности Турции, стоит вопрос о необходимости усиления нашего российского военного присутствия на территории Восточной Армении. Это должно быть присутствие нескольких военных баз, военных аэродромов и стратегической авиации для нанесения оттуда ударов по целям на Ближнем Востоке», — заявил газете ВЗГЛЯД директор Центра изучения стран Ближнего Востока и Центральной Азии Семен Багдасаров

По мнению эксперта, необходимость «наращивать военное присутствие» в Армении обусловлена тем, что в данный момент находящаяся в Гюмри 102-я база располагает контингентом «максимум в 5 тыс. человек», а «танков и бронетехники у нее в разы меньше, чем у 3-й полевой армии Турции», которая расположена вблизи границ Грузии и Армении.

В то же время наращивание российского военного присутствия в Армении может быть осложнено из-за позиции Тбилиси. «Грузия никогда не пропустит военные грузы из России в Армению по понятным причинам, а переброска войск и техники через территорию Ирана и Каспийское море достаточно затруднительна и не может носить массовый характер», — сказал Багдасаров.

Напомним, ранее в Сети появились сообщения о том, что Грузия пропускает через свою территорию турецкую боевую технику и войска, якобы следующие в направлении Азербайджана. Однако заместитель министра иностранных дел Грузии Лаши Дарсалия назвал подобные сведения «дезинформацией» и «ложью», потому что Грузия прекратила выдачу разрешений на транспортировку военных грузов в Армению и в Азербайджан через свою территорию.

Но, как считает доктор военных наук Константин Сивков, «из-за действий Грузии Армения оказалась в полной изоляции. Факт блокировки государства, согласно международному праву, является актом военной агрессии».

«Кроме того, исходя из устава ОДКБ, Россия и другие страны-участницы организации должны принять участие в деблокаде другой страны-участницы — Армении. Единственный путь деблокады действительно лежит через Грузию, причем как сухопутный, так и воздушный. По воздуху мы, конечно, можем перебросить какую-то группу войск и техники, но тем самым мы нарушим воздушное пространство Грузии и Тбилиси начнет противодействовать этому», — сказал эксперт газете ВЗГЛЯД.

«В таком случае нам придется обеспечить безопасность транспортного коридора путем нанесения ударов по средствам ПВО Грузии. По сути — это означает начало новой войны. Впрочем, думаю, дипломатических усилий и нашего контингента в Гюмри должно хватить для того, чтобы разрешить карабахских конфликт», — полагает Сивков.

Схожей точки зрения придержитвается гендиректор Российского совета по международным делам Андрей Кортунов . По его словам, чтобы разрешить конфликт в Карабахе — необходимо с помощью «позитивных и негативных факторов» изменить отношение президента Азербайджана к условиям перемирия с Арменией.

«Среди «позитивных факторов» можно отметить необходимость показать Баку, что тактические успехи вооруженных сил Азербайджана, достигнутые на поле боя, будут за ними закреплены», — сказал Кортунов газете ВЗГЛЯД.

«Если же говорить о факторах негативного характера, то это, прежде всего, давление международного сообщества на Баку с целью повышения издержек дальнейшего проведения конфликта. Если обсуждение этого вопроса будет перенесено в Совет безопасности ООН на фоне гибели мирного населения — Азербайджан понесет большие репутационные потери. Также может быть оказано санкционное давление на его стратегического союзника в лице Турции», — предполагает собеседник.

«Что касается возможности ввода российских миротворцев — сейчас для этого нет ни условий, ни договоренностей о мире, ни новых линий разграничения. Но если такие условия будут созданы и конфликт завершится вводом российским миротворцев — это будет большим выигрышем для российской внешней политики. Наша страна показала бы еще раз, что именно она является главным фактором стабилизации ситуации и поддержания баланса сил в Нагорном Карабахе», — резюмировал Кортунов.