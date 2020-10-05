Обстрел Степанакерта: война без оглядки на мирных граждан

27 сентября, как сообщал «Рамблер», Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстреле своих позиций, сообщили об ответных обстрелах, ввели военное положение и объявили частичную мобилизацию.
1 октября лидеры России, США и Франции, государств — сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в совместном заявлении по ситуации в Карабахе призвали стороны конфликта к немедленному прекращению боевых действий и возобновлению без предварительных условий переговоров по урегулированию ситуации.
2 октября в Министерстве иностранных дел Армении приветствовали заявление Владимира Путина, Дональда Трампа и Эммануэля Макрона и сообщили о готовности взаимодействовать с Минской группой ОБСЕ для восстановления режима прекращения огня на основе соглашений 1994-1995 годов.
Сегодня «Пул N3» сообщил о возобновлении обстрелов Степанакерта со стороны Армии Азербайджана и опубликовал видеозапись, на которой слышны взрывы боеприпасов и многочисленные клубы дыма, поднимающиеся в воздух.
«Война в Карабахе перестала быть делом военных и превратилась в войну на уничтожение инфраструктуры противника без оглядки на мирных граждан», — сообщил телеграм-канал.