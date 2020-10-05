Обстрел Степанакерта: война без оглядки на мирных граждан

1 октября лидеры России, США и Франции, государств — сопредседателей Минской группы ОБСЕ, в совместном заявлении по ситуации в Карабахе призвали стороны конфликта к немедленному прекращению боевых действий и возобновлению без предварительных условий переговоров по урегулированию ситуации.

Сегодня «Пул N3» сообщил о возобновлении обстрелов Степанакерта со стороны Армии Азербайджана и опубликовал видеозапись, на которой слышны взрывы боеприпасов и многочисленные клубы дыма, поднимающиеся в воздух.