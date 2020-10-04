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Армения опровергла сообщения об ударах по территориям вблизи Баку 

РИА Новости 13 минут назад
Армения опровергла сообщения об ударах вблизи Баку
Фото: Минобороны Армении
Пресс-секретарь министерства обороны Армении Шушан Степанян опровергла заявление Баку об ударе армянскими ВС по Хызы и Абшеронскому району в Азербайджане.
Ранее помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев заявил, что ВС Армении выпустили в воскресенье восемь ракет по городам и регионам Азербайджана, две из них — по Хызы и Апшеронскому району, которые находятся в непосредственной близости от Баку.

"Азербайджанская сторона, не предъявляя никаких доказательств, теперь заявляет, что ВС Армении ударили по районам Хызы и Абшерона. Эта очередная ложь, очевидно, свидетельствует, что Азербайджан готовит почву для провокаций", — написала Степанян в Facebook.

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Главы России, США и Франции — сопредседателей Минской группы ОБСЕ по урегулированию в Карабахе — призвали противоборствующие стороны прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших и раненых в конфликте.
Конфликт в Карабахе начался в феврале 1988 года, когда Нагорно-Карабахская автономная область объявила о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного противостояния в 1992-1994 годах Азербайджан потерял контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами. С 1992 года ведутся переговоры по мирному урегулированию конфликта в рамках Минской группы ОБСЕ во главе с тремя сопредседателями — Россией, США и Францией. Азербайджан настаивает на сохранении своей территориальной целостности, Армения защищает интересы непризнанной республики, так как НКР не является стороной переговоров.
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Комментарии
Армия , В мире , Война, Карабах , Хикмет Гаджиев , Шушан Степанян , Рубен Меликян , Министерство обороны , РИА Новости , Азербайджан , Армения , Баку , Хызы
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