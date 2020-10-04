Армения заявила о новых потерях Азербайджана

Армении Представитель минобороны Арцрун Ованнисян сообщил, что азербайджанская сторона потеряла в воскресенье в ходе боев в Карабахе три самолета и 13 единиц бронетехники.

Фото: Armenian unified infocenter Armenian unified infocenter

"В ходе боевых действий за минувшие сутки азербайджанская сторона потеряла 400 человек убитыми, 700 ранеными. Уничтожены 13 единиц бронетехники, три самолета и один беспилотник", - сказал Ованнисян

По его словам, в воскресенье бои не носили такого упорного и тяжелого характера, как в предыдущие два дня, а Азербайджан не смог добиться каких-либо тактических успехов.

Ованнисян сообщил также, что ситуация на армяно-азербайджанской госгранице относительно спокойная, боевые действия не велись.

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской Республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.

Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.

Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.