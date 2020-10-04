Турция обрушилась на Армению из-за обстрела Гянджи

МИД Турции расценил обстрел азербайджанского города Гянджи как нарушение принципов международного гуманитарного права.

"Сегодняшние нападения Армении на гражданское население Гянджи, второго по величине города Азербайджана, являются новым проявлением неправовой позиции Армении. Мы осуждаем эти атаки. Столкнувшись с поражением на оккупированных азербайджанских территориях, Армения нарушает все принципы гуманитарного права, в первую очередь Женевские конвенции, и нападает на гражданские поселения за пределами территорий, которые являются зоной конфликта из-за оккупации", — говорится в заявлении.

Турецкие дипломаты отметили, что это свидетельствует "об отчаянии, в котором находится Армения".

Анкара еще раз выразила поддержку Азербайджану, который, как говорится в заявлении МИД , использует "право на самооборону, вытекающую из международного права" и "прилагает все усилия, чтобы не нанести ущерб гражданскому населению".

О нанесении ракетных ударов по городам на территории Азербайджана заявили ранее власти непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В частности, они утверждают, что уничтожили военный аэродром в Гяндже. По словам президента НКР, это были предупредительные удары, но он приказал прекратить их, чтобы избежать жертв среди мирного населения.

В Азербайджане заявили, что обстрел Гянджи вела армянская сторона. При этом один мирный житель погиб, четверо получили ранения.

В Ереване утверждают, что с территории Армении огонь по Азербайджану не ведется.

Обстановка в непризнанной Нагорно-Карабахской республике накалилась 27 сентября. Баку и Ереван обвиняют друг друг в эскалации конфликта. В Армении ввели военное положение и всеобщую мобилизацию, мужчинам в возрасте от 18 до 55 лет запретили выезжать из страны. В Азербайджане объявили комендантский час и провели частичную мобилизацию.

Лидеры России, США и Франции — сопредседателей Минской группы ОБСЕ — призвали стороны конфликта прекратить боестолкновения, начать переговоры без предварительных условий, осудили эскалацию, а также выразили соболезнования родственникам погибших.