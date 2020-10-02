США заявили о потере «недосягаемости» из-за России

Соединенные Штаты перестали быть "недосягаемыми" из-за модернизации российского подводного флота. Об этом, как сообщает Business Insider, заявил командующий подводными силами ВМС США вице-адмирал Дэрил Кодл.

"Наша страна больше не является недосягаемой, поэтому нам следует быть готовыми проводить операции на высоком уровне в местных водах", — сказал он.

Как пишет Business Insider, несмотря на то, что сейчас в российском флоте меньше субмарин, чем во времена СССР, они более современные, бесшумные, обладают большей автономностью и способны наносить удары по наземным объектам.

В ходе конфликта в Сирии Москва уже продемонстрировала свои крылатые ракеты "Калибр", нанеся удары с подлодок по целям на суше. Из-за этого США необходимо как можно быстрее подготовиться к подводной войне, выразил мнение директор Института изучения морских сил России при Военно-морском колледже США Майкл Петерсен

Такой потенциал может оказаться решающим в ходе возможной войны, резюмировал он.