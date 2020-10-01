Разведка НАТО предсказала победителя в Карабахе

Разведка НАТО считает Армению потенциальным победителем военного конфликта в Нагорном Карабахе, рассказал бывший Верховный главнокомандующий Объединенными вооруженными силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис. Об этом он написал в статье для Bloomberg, перевод которой приводят «ИноСМИ»

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Во время работы Ставридиса в НАТО разведка альянса оценивала шансы Армении и Азербайджана на успех в случае полноценного военного конфликта. По словам экс-офицера, «если бы дело дошло до серьезных столкновений, армяне почти наверняка победили бы».

Ставридис называет самым опасным моментом новой вспышки участие России и Турции, которые поддерживают противоположные стороны конфликта.

«Турки недолюбливают армян и выступают на стороне своих азербайджанских единоверцев-мусульман. (В Армении память о зверствах турок-османов вековой давности остается важным фактором в национальном сознании.) У России с Арменией есть официальный договор об обороне, и она поддерживает с ней тесные связи в военной сфере», - объясняет автор.

Он отмечает, что и у США и Евросоюз, и НАТО придерживаются нейтральной позиции и не вмешиваются в ситуацию.

«Пожалуй, США, Россия и Турция совместными усилиями могли бы убедить стороны конфликта свернуть с того катастрофического пути, которым они идут в настоящее время», - размышляет бывший военный.

В первую очередь, по его мнению, следует совершить «какой-нибудь символический возврат земли азербайджанцам». Затем Армении и Азербайджану необходимо отказаться от применения огнестрельного оружия и взрывчатых веществ, а после этого приступить к постепенному открытию границы. Однако автор констатирует, что в настоящее время шансов на подобное развитие ситуации нет.