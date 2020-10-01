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В Армении рассказали о сбитых азербайджанских самолетах в Карабахе 

РИА Новости 18 минут назад
Карабахские силы, по предварительным данным Еревана, сбили штурмовики СУ-25 и вертолеты МИ-24 ВВС Азербайджана, сообщили в действующем при правительстве Армянском едином информационном центре.
Ранее минобороны Армении сообщила, что военнослужащие армии обороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сбили в четверг три азербайджанских самолета и два вертолета.

"По предварительным данным, сбитые сегодня подразделениями ПВО Армии обороны (Карабаха — ред.) самолеты были штурмовиками Су-25, а вертолеты — Ми-24", — говорится в сообщении, размещенном на странице центра в Facebook.

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку.
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Армия , Видео , Война, Карабах , Рубен Меликян , Министерство обороны , РИА Новости
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