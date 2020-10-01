Разведка НАТО предсказала, кто победит в Карабахе

После оценки обстановки в Карабахе, разведка НАТО предрекла Армении победу в войне с Азербайджаном . О ставках, которые сделали в НАТО, рассказали американские СМИ.

«Разведка Североатлантического альянса некоторое время назад проводила оценку обстановки и ставила на победу Еревана в войне», — приводят данные Bloomberg «Аргументы недели».

В любом случае война будет иметь последствия для стабильности в регионе, считают в НАТО.

У конфликта большой негативный потенциал развития, подчеркнули в американском СМИ. Одна из причин этого — неготовность Еревана и Баку в чем-либо уступить друг другу.

Конфликт в Нагорном Карабахе обострился 27 сентября. Стороны обвинили друг друга в обстрелах. Ситуация грозит последствиями не только в регионе, но и в мире. Так, экономист предрек обвал рубля в случае выхода из-под контроля событий в Карабахе.