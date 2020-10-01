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Стрелков предрек провал миротворческой операции РФ в Карабахе. Что помешает ее провести 

Ura.Ru 1 час назад
России предрекли провал в Карабахе
Фото: Вадим Ахметов © URA.RU
Россия не сможет ввести миротворческие силы для прекращения конфликта между Арменией и Азербайджаном в Нагорном Карабахе, так как Баку не собирается снижать военную активность в регионе. В разговоре с URA.RU экс-министр обороны ДНР Игорь Стрелков пояснил, если Россия отправит миротворцев без согласия одной из сторон, то это будет «операцией по принуждению к миру».

«Пока ни о какой российской миротворческой операции не может быть речи. По причине того, что ввод миротворцев может быть только по соглашению с обеими воюющими сторонами. Если одна из воюющих сторон не согласна на ввод миротворцев, то это будет операция по принуждению к миру. Такую операцию с учетом поддержки турок Азербайджана, РФ сейчас провести не может, и не сможет», — объяснил URA.RU Стрелков.

По словам экс-министра обороны ДНР, Азербайджан не прекратит огонь, пока не добьется своих целей, которые были поставлены перед началом обострения конфликта.

«Пока Азербайджан при прямой поддержке Турции не отвоюет хотя бы большую часть Нагорного Карабаха, ни на какое примирение с армянами он не пойдет. Тем более, что сейчас Армения осталась в одиночестве. У них нет ни единого военного союзника», — отметил Стрелков.

По его мнению, только Иран может помочь Армении противостоять силам Азербайджана.
Конфликт между Арменией и Азербайджаном в зоне Нагорного Карабаха обострился 27 сентября. Страны объявили мобилизацию. С обеих сторон есть жертвы среди военных и гражданского населения. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что огонь в Нагорном Карабахе прекратится только в том случае, если Армения выведет оттуда войска, передает RNS.
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Комментарии 16
Армия , Войска , Ильхам Алиев , Игорь Стрелков , Google
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