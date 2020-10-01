Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Учения артиллеристов попали на видео 

Вадим Дроздов 23 минуты назад
На полигоне Чебаркуль в Челябинской области прошли учения артиллерийских подразделений танковой дивизии Центрального военного округа. Артиллеристы гвардейской танковой дивизии ЦВО были вооружены гаубицами «Акация», «Мста-Б» и РСЗО «Град».
"Град" — советская и российская реактивная система залпового огня (РСЗО) калибра 122 мм, предназначенная для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники и бронетранспортёров в районе сосредоточения, артиллерийских и миномётных батарей, командных пунктов и других целей, решения других задач в различных условиях боевой обстановки. Разработка систем залпового огня была начата в НИИ-147 (ныне АО «НПО „Сплав“ имени А. Н. Ганичева», г. Тула) по приказу ГКОТ от 24 февраля 1959 года.
Армия , Видео , Чебаркуль , Челябинская Область
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Байден оскорбил Трампа и попал на видео
Байден оскорбил Трампа и попал на видео
Госдума проработает вопрос об иерархии законов
Госдума проработает вопрос об иерархии законов
«Трамп помочился на демократию»
«Трамп помочился на демократию»
Турецкие истребители над Карабахом попали на видео
Турецкие истребители над Карабахом попали на видео
Видео
Учения артиллеристов попали на видео
01:24
Учения артиллеристов попали на видео
Армия
Выход нового корвета на испытания попал на видео
00:47
Выход нового корвета на испытания попал на видео
Армия
Байден оскорбил Трампа и попал на видео
00:56
Байден оскорбил Трампа и попал на видео
Политика
Турецкие истребители над Карабахом попали на видео
02:54
Турецкие истребители над Карабахом попали на видео
Армия
Опубликовано видео потопа в Керчи
01:05
Опубликовано видео потопа в Керчи
Происшествия
Доцент Соколов угрожал убить и закопать свою любовницу
04:09
Доцент Соколов угрожал убить и закопать свою любовницу
Происшествия Криминал
Сбежавших из колонии строгого режима заключенных поймали
00:09
Сбежавших из колонии строгого режима заключенных поймали
Происшествия
Певица Зара пережила жесткую посадку самолета
00:24
Певица Зара пережила жесткую посадку самолета
Происшествия Шоу-бизнес
Опубликовано видео испытаний ранца парамедика
00:36
Опубликовано видео испытаний ранца парамедика
В мире
Опубликовано видео подробностей убийства жены депутатом
02:19
Опубликовано видео подробностей убийства жены депутатом
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение