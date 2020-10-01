Учения артиллеристов попали на видео 

На полигоне Чебаркуль Челябинской области прошли учения артиллерийских подразделений танковой дивизии Центрального военного округа. Артиллеристы гвардейской танковой дивизии ЦВО были вооружены гаубицами «Акация», «Мста-Б» и РСЗО «Град».

"Град" — советская и российская реактивная система залпового огня (РСЗО) калибра 122 мм, предназначенная для поражения открытой и укрытой живой силы, небронированной техники и бронетранспортёров в районе сосредоточения, артиллерийских и миномётных батарей, командных пунктов и других целей, решения других задач в различных условиях боевой обстановки. Разработка систем залпового огня была начата в НИИ-147 (ныне АО «НПО „Сплав“ имени А. Н. Ганичева», г. Тула) по приказу ГКОТ от 24 февраля 1959 года.