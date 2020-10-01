В Министерстве обороны Армении заявили, что воздушные операции в зоне конфликта в Нагорном Карабахе ведут турецкие военные. По заявлениям армян, азербайджанская сторона использует турецкие беспилотники и истребители. Также в ведомстве сообщили имя погибшего пилота Су-25, который предположительно был сбит истребителем F-16. "29 сентября выполнявший боевые задачи по отражению атак с азербайджанской стороны Су-25 ВВС Армении был сбит принадлежащим ВВС Турции истребителем F-16, вылетевшим из азербайджанского аэропорта "Гянджа". Погиб пилот ВС Армении майор Валерий Данелин", — сообщило Министерство иностранных дел Армении. Сообщается также, что турецкая авиация появилась в Азербайджане во время азербайджано-турецких широкомасштабных учений 29 июля — 13 августа.
Турецкие истребители над Карабахом попали на видео
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