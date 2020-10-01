Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Британские эксперты высоко оценили боеспособность российской армии 

РИА Новости и ещё 8 2 часа назад
Вооруженные силы России к настоящему времени находятся на высшем уровне боеспособности со времен холодной войны, об этом говорится в докладе лондонского Международного института стратегических исследований (IISS).
В докладе под названием "Модернизация российских вооруженных сил: оценка" говорится, что за десятилетие инвестиций и реформ российская армия стала профессиональнее и лучше оснащенной. В исследовании отмечаются особые успехи в модернизации ядерного потенциала и воздушно-космических сил, а также высокий уровень боеготовности сухопутных войск и усилия по обновлению корабельного состава военно-морского флота.

"Сегодня российские вооруженные силы превратились в действенный военный инструмент, а Москва продемонстрировала готовность использовать его или угрозу его применения", — пишут авторы доклада, указывая, что текущая модернизация армии началась после конфликта в Южной Осетии в 2008 году.

Ранее Минобороны на форуме "Армия-2020" объявило о подписании 41 контракта на поставку и модернизацию военной техники общей суммой свыше 1,16 триллиона рублей.
"Оружие РФ заставит застыть кровь в жилах американцев"
По словам замминистра обороны Алексей Криворучко, в результате выполнения этих контрактов в рамках реализации государственной программы вооружения армия получит более 500 новых образцов техники, более 80 тысяч ракет и боеприпасов. Кроме того, будет проведен ремонт с модернизацией свыше 100 единиц вооружения.
Последние новости
Вскрытие тела дочери актера Конкина показало неожиданный результат Вскрытие тела дочери актера Конкина показало неожиданный результат "Так воюют только русские": почему Россия победила в Сирии "Так воюют только русские": почему Россия победила в Сирии Раскрыта загадка смертельных осложнений от коронавируса Раскрыта загадка смертельных осложнений от коронавируса
Комментарии 73
Армия , Видео , Министерство обороны
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ширвиндт ответил Собянину на призыв сидеть дома
Ширвиндт ответил Собянину на призыв сидеть дома
Появилось видео сравнения армий Еревана и Баку
Появилось видео сравнения армий Еревана и Баку
Раскрыта главная причина смертей от коронавируса
Раскрыта главная причина смертей от коронавируса
В Петербурге водителю оторвало кисть встречным автомобилем
В Петербурге водителю оторвало кисть встречным автомобилем
Видео
Опубликовано видео ночных артиллерийских ударов армии Азербайджана
01:14
Опубликовано видео ночных артиллерийских ударов армии Азербайджана
Конфликты В мире
Учения артиллеристов попали на видео
01:24
Учения артиллеристов попали на видео
Армия
Выход нового корвета на испытания попал на видео
00:47
Выход нового корвета на испытания попал на видео
Армия
Байден оскорбил Трампа и попал на видео
00:56
Байден оскорбил Трампа и попал на видео
Политика
Турецкие истребители над Карабахом попали на видео
02:54
Турецкие истребители над Карабахом попали на видео
Армия
Опубликовано видео потопа в Керчи
01:05
Опубликовано видео потопа в Керчи
Происшествия
Доцент Соколов угрожал убить и закопать свою любовницу
04:09
Доцент Соколов угрожал убить и закопать свою любовницу
Происшествия Криминал
Сбежавших из колонии строгого режима заключенных поймали
00:09