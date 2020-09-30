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В войне в Карабахе заметили участие Украины 

Вероника Полынина 14 минут назад
В войне в Карабахе заметили участие Украины
Фото: Reuters
Украина фактически участвует в конфликте в Нагорном Карабахе, пишет «Украина.ру».
Речь идет о вооружении, которое Киев поставляет Баку. Так, по информации издания, в 2010 году Азербайджан приобрел у Украины 32 бронетранспортера БТР-70, восемнадцать 122-миллиметровых самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика», 21 авиационную ракету R-27 класса «воздух-воздух», а также переносные зенитно-ракетные комплексы. Всего было куплено 84 единицы боевой техники, вся она была произведена еще в Советском Союзе.
В последние годы Украина поставила Азербайджану реактивные системы залпового огня «Верба», которые сейчас активно используются во время боевых действий. Также Баку купил у Киева три БТР-3.
Издание также отмечает, что турецкие беспилотники Bayraktar TB2, которые участвуют в конфликте, оснащаются украинскими двигателями.
Как сообщал «Рамблер», об обострении армяно-азербайджанских отношений стало известно 27 сентября. В районе Нагорного Карабаха, который является предметом территориального спора, произошло столкновение между армянской и азербайджанской армиями. СМИ сообщили о сотнях погибших. Стороны обвинили друг друга в обстреле позиций в приграничных районах и ввели военное положение.
Комментарии 27
Армия , Азербайджан , Баку , Киев
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