В войне в Карабахе заметили участие Украины 

Украина фактически участвует в конфликте в Нагорном Карабахе, пишет «Украина.ру»

Речь идет о вооружении, которое Киев поставляет Баку . Так, по информации издания, в 2010 году Азербайджан приобрел у Украины 32 бронетранспортера БТР-70, восемнадцать 122-миллиметровых самоходных гаубиц 2С1 «Гвоздика», 21 авиационную ракету R-27 класса «воздух-воздух», а также переносные зенитно-ракетные комплексы. Всего было куплено 84 единицы боевой техники, вся она была произведена еще в Советском Союзе.

В последние годы Украина поставила Азербайджану реактивные системы залпового огня «Верба», которые сейчас активно используются во время боевых действий. Также Баку купил у Киева три БТР-3.

Издание также отмечает, что турецкие беспилотники Bayraktar TB2, которые участвуют в конфликте, оснащаются украинскими двигателями.

Как сообщал «Рамблер», об обострении армяно-азербайджанских отношений стало известно 27 сентября. В районе Нагорного Карабаха, который является предметом территориального спора, произошло столкновение между армянской и азербайджанской армиями. СМИ сообщили о сотнях погибших. Стороны обвинили друг друга в обстреле позиций в приграничных районах и ввели военное положение.