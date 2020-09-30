Крушение армянского Су-25 усугубит конфликт в Карабахе

Азербайджан обнародовал свою версию гибели штурмовика Су-25, упавшего накануне в Армении. Баку утверждает: погиб даже не один Су-25, а сразу два. Причем, оба врезались в гору. Ереван же настаивает, что Су-25 сбил F-16 Турции, но фотоснимки обломков этого пока не доказывают. Стоит отметить, что разгадка причины катастрофы боевого самолета ВВС Армении может существенно повлиять на ход конфликта в Карабахе.

В среду Баку представил собственную версию гибели штурмовика Су-25, который, по заявлениям Еревана, был сбит накануне утром над Арменией истребителем F-16 турецких ВВС. Как утверждает помощник президента Азербайджана Хикмет Гаджиев , никакого воздушного боя не было. Во вторник в воздух поднялись два самолета ВВС Армении, и оба, «врезавшись в гору, взорвались», подчеркнул Гаджиев. Он также заявил, что заявления об участии третьей стороны (читай — Турции) в конфликте — это «полный бред». Ранее в Анкаре отвергли вину своих ВВС в гибели армянского самолета.

В среду власти Армении назвали имя погибшего пилота Су-25 — это майор ВВС Армении русского происхождения Валерий Данелин. Штурмовик, который пилотировал майор Данелин, «выполнял в воздушном пространстве республики — Варденисском районе — боевые задачи по отражению воздушных налетов азербайджанской авиации на военные и гражданские объекты». Чуть позже армянские официальные источники опубликовали в сети фотографии обломков сбитого самолета.

Армянский МИД потребовал незамедлительного вывода турецких сил, в том числе авиации, из зоны конфликта. В ведомстве заявили, что Азербайджан наносит авиаудары в Нагорном Карабахе при поддержке турецких истребителей F-16 и беспилотников. Баку передал Анкаре управление всей воздушной частью операции в Карабахе, координация ведется с турецкой территории, из дистанционного командного пункта в приграничном районе Эрзерум — Карс, утверждают в Минобороны Армении.

Ереван не в первый раз обвиняет Анкару в участии в конфликте. Но в инциденте с Су-25 есть новый и весьма тревожный аспект. Если армянская версия верна, и турецкий истребитель действительно напал на армянский самолет в воздушном пространстве Армении, можно сделать вывод: Турция ведет боевые действия не только против непризнанной Нагорно-Карабахской республики (которую не признает даже сама Армения).

Полад Бюльбюль-оглы. Если армянская версия соответствует действительности, то Турция совершила нападение на страну — участницу Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ), в которую входит и Россия . В Ереване, впрочем, сообщили, что пока не обращались в ОДКБ, однако эта тема обсуждается. У ОДКБ нет формальной причины вмешиваться, поспешил заявить посол Азербайджана в Москве

«Мобилизационный ресурс азербайджанской армии превышает армянский в несколько раз. Зачем Азербайджану обращаться за помощью к Турции?», — сказал газете ВЗГЛЯД руководитель азербайджанского политологического клуба «Южный Кавказ» Ильгар Велизаде. Что же касается переговоров турецких пилотов, которые перехватила Армения, то они на самом деле могли быть переговорами пилотов Азербайджана, ведь два тюркских языка очень похожи, заверил Велизаде.

При этом не следует забывать о заявлении, которое накануне сделал глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу . Он заверил, что его страна готова оказывать поддержку Азербайджану не только за столом переговоров, но и на поле боя. В Кремле, напомним, подчеркивали, что любые заявления о военной поддержке Азербайджана или Армении подливают масло в огонь конфликта между странами.

Теперь многое зависит от того, сможет ли Армения убедить Россию и весь мир в виновности Турции. Заметим, что версия азербайджанской стороны не выглядит неправдоподобной. Инциденты, при которых боевые самолеты (в том числе, сразу несколько машин) врезались в гору, не так уж редки, и от них не застрахованы даже самые опытные пилоты. Так, в 1995 году близ авиабазы Камрань во Вьетнаме разбились сразу три Су-27 из пилотажной группы «Русские витязи». При заходе на посадку в условиях плохой видимости они врезались в гору. Подобная катастрофа имела место и в Армении — в 2003 году МиГ-29 врезался в скалу на высоте около 2,5 тысяч метров, также из-за плохой видимости.

«Полеты в горах имеют определенные сложности. Летчик мог «упустить высоту» и врезаться в сопку», — сказал газете ВЗГЛЯД майор запаса ВВС, мастер спорта по высшему пилотажу на реактивных самолетах Андрей Красноперов . Впрочем, отметим, что на фотографиях, представленных армянской стороной, не видно высоких гор — обломки лежат на довольно пологих холмах, что не очень согласуется с версией Баку. Кроме того, в указанных выше случаях упоминалась плохая видимость. Но судя по данным с сайтов метеослужб, накануне в районе Вардениса не наблюдалось тумана, ливневых дождей и других экстраординарных погодных явлений.

«В целом, самолеты Су-25 — очень надежные. Они летали в Афганистане, и при попадании ракеты в двигатель, на втором двигателе они прекрасно садились, — обратил внимание Красноперов. — А вот Азербайджану доказать свою версию о гибели Су-25 в горах будет трудно. Самолет мог быть сбит как с земли, так и с воздуха».

Но для того, чтобы принять версию Еревана (самолет сбит ракетой «воздух-воздух» турецкого F-16), представленных фото недостаточно, отмечают российские военные эксперты. «Появились фото Су-25, о сбитии которого вчера сообщало Минобороны Армении. Уже интереснее. Ждем фото обломков ракеты», — заметил в Facebook эксперт Российского совета по международным делам, военный аналитик Илья Крамник.

«По опубликованным фотографиям обломков Су-25 никаких определенных заключений о причине крушения самолета сделать нельзя. Эти фотографии не являются доказательством нападения на истребитель», — заметил в комментарии газете ВЗГЛЯД военный эксперт Виктор Мураховский , член экспертного совета коллегии Военно-промышленной комиссии

Красноперов тоже отмечает, что на обломках не видно следов от поражающих элементов ракеты, как это было, например, при крушении украинского самолета в Иране в январе. Благодаря этим отверстиям, эксперты смогут установить, к примеру, было ли воздействие внешним или что-то взорвалось внутри самолета. «Если самолет столкнулся с горой, то просто идет разброс обломков и плоскости просто валяются. Как правило, хвост остается от самолета», — пояснил эксперт. «Судя про фотоснимкам, летчик все же пытался посадить самолет, и он разбился при посадке — двигатель отдельно валяется, крыло перевернуто. Видимых следов повреждения от ракеты или снаряда нет, а ведь они должны были бы быть заметны», — добавил эксперт.

Красноперов предположил, что в поисках целей летчик мог отвлечься от бортовых приборов и потерял контакт с машиной, что и привело к катастрофе. Столкновение могло произойти даже не с горой, а с сопкой. «Видимых противоречий в версии Азербайджана нет. Но окончательные выводы можно сделать только после изучения данных с „черных ящиков“. Как правило, они остаются целы после таких случаев, потому что находятся в хвосте самолета», — подчеркнул эксперт.

Мураховский тоже указывает — для подтверждения армянской версии необходимы фрагменты ракеты, выпущенной по Су-25, или осколочные поражения на оставшихся частях штурмовика — они так или иначе должны быть заметны даже на его обломках. «Пока мы этого не видим», — констатировал собеседник.

«Армяне говорят, что F-16 шел на высоте порядка 8 тысяч метров, а это в зоне контроля различных радиолокационных станций: и гражданского Управления воздушным движением и РЛС ПВО, — отметил военный эксперт. — Если Армения заявляет конкретно об атаке F-16, его высоте и удалении.

Значит, они основываются на конкретной информации — «сырых радиолокационных данных». Но почему эти данные не обнародованы?».

Мураховский отметил, что скорее всего придется ждать данных именно с армянских радаров. Нет уверенности, что район инцидента ежедневно отслеживался средствами спутниковой разведки России или США, указал военный эксперт. Красноперов, в свою очередь, полагает, что «американские и российские спутники, скорее всего, все уже засекли».

Атаку турецкого F-16 могли бы засечь наземные радары, причем опять-таки армянские — с российской базы в Гюмри данный район не просматривается, добавил Мураховский. «Поэтому, если данные радиолокации у армянской стороны есть, пусть представят их, как и фрагменты сбитого штурмовика, тогда уже можно будет оценивать этот инцидент по международным нормам», — подчеркнул эксперт.

Сейчас же ни Турции, ни Азербайджану в этом случае оправдываться не требуется, пока обвинение Армении не подкреплено неоспоримыми фактами, резюмирует Мураховский. По мнению Красноперова, прежде чем, вмешиваться в конфликт на стороне Еревана, странам, входящим в ОДКБ нужно точно понять, что произошло с самолетом. «Сначала нужно доказать, сбили ли самолет, и как именно. Россия же в первую очередь — сторонница мирного урегулирования конфликтов», — указал Красноперов.

Вечером в среду российский МИД предложил обеим воюющим сторонам начать контакты на «московской площадке».