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Азербайджан обвинил Армению в переброске боевиков с Ближнего Востока 

Деловая газета «Взгляд» и ещё 16 1 час назад
Армению обвинили в переброске бойцов из Сирии
Фото: Reuters
Официальный представитель МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева прокомментировала заявление Москвы в связи с информацией о переброске иностранных боевиков в зону конфликта в Нагорном Карабахе.
Абдуллаева заявила, что «Армения широко использует такие ресурсы», активно привлекая «террористов и наемников из стран Ближнего Востока», передает РИА «Новости».
Напомним, МИД России заявил, что Москва глубоко озабочена информацией о переброске сирийских и ливийских боевиков в зону конфликта в Нагорном Карабахе.
Посол Армении в России Вардан Тоганян заявил, что боевики, переброшенные Турцией из Сирии, уже участвуют в военных действиях в Нагорном Карабахе.
Турция назвала «черной пропагандой» сообщения о сирийских боевиках в Карабахе.
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Армия , Войска , Вардан Тоганян , МИД , РИА Новости , Азербайджан
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