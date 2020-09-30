В Сети показали сирийских наемников в Азербайджане 

Утверждается, что снимки сделаны на одной из военных баз Азербайждана, а на них изображены сирийские наемники, сражающиеся на стороне вооруженных сил Азербайджана.

Мужчины на фото одеты в униформу азербайджанских военных.

Twitter Idlib POST

Twitter Idlib POST

Как сообщал «Рамблер», об обострении армяно-азербайджанских отношений стало известно 27 сентября. В районе Нагорного Карабаха, который является предметом территориального спора, произошло столкновение между армянской и азербайджанской армиями. СМИ сообщили о сотнях погибших. Стороны обвинили друг друга в обстреле позиций в приграничных районах и ввели военное положение.