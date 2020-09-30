В Сети показали сирийских наемников в Азербайджане 

В Сети появились фотографии сирийских наемников в Азербайджане. Фото опубликованы в твиттер-аккаунте новостного издания сирийской провинции Идлиб Idlib Post.
Утверждается, что снимки сделаны на одной из военных баз Азербайждана, а на них изображены сирийские наемники, сражающиеся на стороне вооруженных сил Азербайджана.
Мужчины на фото одеты в униформу азербайджанских военных.
Twitter Idlib POST
Twitter Idlib POST
Как сообщал «Рамблер», об обострении армяно-азербайджанских отношений стало известно 27 сентября. В районе Нагорного Карабаха, который является предметом территориального спора, произошло столкновение между армянской и азербайджанской армиями. СМИ сообщили о сотнях погибших. Стороны обвинили друг друга в обстреле позиций в приграничных районах и ввели военное положение.
Посол Армении в РФ Вардан Тоганян заявлял, что в Нагорном Карабахе воюют тысячи боевиков, которых Турция перебросила из Сирии. Позже один из генералов Сирийской национальной армии (СНА) Зияд Хаджи Убейд подтвердил информацию о сирийских боевиках в Карабахе.