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Ереван заявил, что воздушным наступлением в Карабахе управляет Турция 

Газета.Ru и ещё 6 13 минут назад
Ереван: воздушным наступлением управляет Турция
Фото: AP
Представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян заявил, что Азербайджан передал Турции управление воздушным наступлением против непризнанного Нагорного Карабаха, пишет РИА "Новости".
Ованнисян сказал, что полеты турецкой и азербайджанской авиации "управлялись турецким воздушным командным пунктом (самолетом) E7-T близ находящихся на территории Турции городов Эрзрум и Карс".
Военный предположил, что на борту находится руководство ВВС Турции.
27 сентября Минобороны Азербайджана заявило, что начинает "контрнаступателную операцию" в ответ на действия ВС Армении, которые "обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе".
В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись населенные пункты, в том числе столица Степанакерт.
В результате военных действий есть погибшие среди гражданских и военных с обеих сторон. В Карабахе и Армении объявлены военное положение и мобилизация. В Азербайджане объявлена частичная мобилизация, в некоторых городах введено военное положение.
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Комментарии
Армия , В мире , Катастрофы , Война, Карабах
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