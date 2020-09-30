В Ереване опровергли применение «Точки-У»

Министерство обороны Армении в среду опровергло заявление Азербайджана о применении ракетного комплекса "Точка-У" в Нагорном Карабахе.

"Минобороны Армении официально заявляет, что распространенная азербайджанскими СМИ информация об использовании армянской стороной ракетного комплекса "Точка-У" не соответствует действительности. В то же время мы настоятельно предупреждаем, что если азербайджанская сторона намерена использовать данную дезинформацию и использовать аналогичную систему или большего калибра, наш ответ будет мгновенным и разрушительным", — отмечается в заявлении.

Ситуация в Нагорном Карабахе обострилась 27 сентября, на спорной территории идут активные боестолкновения. В Азербайджане и Армении введено военное положение, объявлена мобилизация. Обе стороны сообщают об убитых и раненых, в том числе среди гражданского населения. В Баку заявили о взятии под контроль нескольких карабахских сел и стратегических высот. Ереван эти данные опровергает и сообщает об обстрелах территории самой Армении.

Баку и Ереван оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха с февраля 1988 года, когда регион объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе вооруженного конфликта 1992-1994 годов Азербайджан утратил контроль над Нагорным Карабахом и семью прилегающими к нему районами.