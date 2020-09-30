Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В Баку заявили об уничтожении «восьми единиц боевой техники противника» 

РИА Новости 23 минуты назад
В Баку заявили о новых потерях Еревана
Фото: Минобороны Азербайджана
Минобороны Азербайджана заявило, что за последние часы было уничтожено еще "восемь единиц боевой техники противника" на линии соприкосновения в Карабахе, в том числе три установки "Град".

"За последние часы в различных направлениях фронта были уничтожены одна реактивная система залпового огня (РСЗО) "Ураган", один зенитно-ракетный комплекс "ОСА", три реактивной системы залпового огня БМ-21 "Град", одна боевая машина пехоты и две пушки-гаубицы Д-20 противника", — сообщает пресс-служба военного ведомства.

Видео операции было размещено на сайте оборонного ведомства.
Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
Последние новости
Вскрытие тела дочери актера Конкина показало неожиданный результат Вскрытие тела дочери актера Конкина показало неожиданный результат "Так воюют только русские": почему Россия победила в Сирии "Так воюют только русские": почему Россия победила в Сирии Раскрыта загадка смертельных осложнений от коронавируса Раскрыта загадка смертельных осложнений от коронавируса
Комментарии
Армия , В мире , Рубен Меликян , Министерство обороны , РИА Новости , Азербайджан , Баку
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
«Я женщина»: как унизили чемпионку
«Я женщина»: как унизили чемпионку
Макрон потерпел серию неудач на встрече с Тихановской
Макрон потерпел серию неудач на встрече с Тихановской
«Трясло»: актриса об откровенной сцене с Харламовым
«Трясло»: актриса об откровенной сцене с Харламовым
Алексей Воробьев перенес инсульт
Алексей Воробьев перенес инсульт
Видео
Доцент Соколов угрожал убить и закопать свою любовницу
04:09
Доцент Соколов угрожал убить и закопать свою любовницу
Происшествия Криминал
Сбежавших из колонии строгого режима заключенных поймали
00:09
Сбежавших из колонии строгого режима заключенных поймали
Происшествия
Певица Зара пережила жесткую посадку самолета
00:24
Певица Зара пережила жесткую посадку самолета
Происшествия Шоу-бизнес
Опубликовано видео испытаний ранца парамедика
00:36
Опубликовано видео испытаний ранца парамедика
В мире
Опубликовано видео подробностей убийства жены депутатом
02:19
Опубликовано видео подробностей убийства жены депутатом
Происшествия Криминал
Уничтожение колонны с боеприпасами Азербайджана попало на видео
00:24
Уничтожение колонны с боеприпасами Азербайджана попало на видео
Конфликты В мире
Опубликовано видео работы расчета РЛС «Небо-М»
01:29
Опубликовано видео работы расчета РЛС «Небо-М»
Армия
Боксёрша вызвала Бузову на бой и попала на видео
02:24
Боксёрша вызвала Бузову на бой и попала на видео
Шоу-бизнес
Новая проповедь патриарха Кирилла попала на видео
04:12
Новая проповедь патриарха Кирилла попала на видео
Общество
Путин высказался о карантине и попал на видео
02:15
Путин высказался о карантине и попал на видео
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение