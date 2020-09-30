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Азербайджан обвинил Армению в применении тактического ракетного комплекса 

РИА Новости 37 минут назад
Минобороны Азербайджана заявило о применении ВС Армении тактического ракетного комплекса "Точка-У" в боях на линии соприкосновения в Нагорном Карабахе.

"Некоторое время назад вооруженные силы Армении применили тактический ракетный комплекс "Точка-У". Из-за непригодности и низкого качества военной техники противника три из выпущенных ракет не взорвались", — заявил РИА Новости представитель азербайджанского военного ведомства.

Минобороны Азербайджана 27 сентября заявило, что ВС Армении обстреляли населенные пункты на линии соприкосновения в Карабахе, согласно этим данным, есть погибшие среди гражданских и военных. По заявлению минобороны Армении, Карабах "подвергся воздушным и ракетным атакам". В Ереване заявляли, что Баку "начал наступление" на карабахском направлении. В непризнанной Нагорно-Карабахской республике сообщили, что артиллерийскому обстрелу подверглись мирные населенные пункты в Карабахе, в том числе столица Степанакерт, власти призвали население укрыться, а позже объявили в Карабахе военное положение и мобилизацию.
Военное положение и всеобщую мобилизацию объявила и Армения. Бывший заместитель министра юстиции Армении, экс-омбудсмен Карабаха Рубен Меликян заявил РИА Новости, что всеобщая мобилизация объявляется в Армении впервые. Президент Азербайджана утвердил введение военного положения в ряде городов и регионов республики и комендантского часа в стране, а также объявил о частичной мобилизации.
Ряд государств, в том числе РФ и Франция, призвали стороны к сдержанности. Турция заявила, что окажет Азербайджану любую запрашиваемую им поддержку на фоне очередного обострения ситуации в Нагорном Карабахе.
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Армия , Видео , Война, Карабах , Рубен Меликян , Министерство обороны , РИА Новости , Азербайджан , Армения
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