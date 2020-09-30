Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Армения допустила использование военной базы России против Азербайджана 

Lenta.ru 51 минуту назад
Российская военная база является неотъемлемой частью системы безопасности Армении, заявил премьер-министр страны Никол Пашинян. Об этом пишет «Интерфакс».
Он допустил, что в «конкретных ситуациях» потенциал базы может быть использован. По словам Пашиняна, на данном этапе широкомасштабной войны в зоне карабахского конфликта не сформировалась такая необходимость. «Но у нас непредсказуемая ситуация, и никто в точности не может предсказать дальнейшее развитие», — отметил политик, говоря о военных действиях против Азербайджана.
Россия может отправить в Нагорный Карабах миротворцев
Пашинян добавил, что Армения не считает возможным проведение трехсторонней встречи с азербайджанской и российской сторонами по вопросу карабахского урегулирования. «Во время интенсивных военных действий не очень уместно говорить о саммите Армения-Азербайджан-Россия. Для переговоров нужна соответствующая атмосфера и условия», — подчеркнул он.
По его мнению, Армения всегда была готова к мирному урегулированию карабахской проблемы. «Но это не значит, что Армения или Карабах готовы к решению вопроса в ущерб своим национальным интересам и безопасности», — резюмировал Пашинян.
29 сентября секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян провел телефонный разговор с российским коллегой Николаем Патрушевым и представил ему факты, якобы свидетельствующие о планах Азербайджана перевести конфликт на территорию Армении и «взять под прицел мирное население».
Бои в Нагорном Карабахе (Арцахе) начались 27 сентября. Азербайджан сообщил, что армянские силы обстреляли его позиции и населенные пункты на линии разграничения, и объявил о контрнаступлении. Армения, в свою очередь, обвинила азербайджанских военных в нападении на Арцах.
В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Баку пытался вернуть регион силой, вспыхнула война. В 1994 году Азербайджан, Армения и непризнанная Нагорно-Карабахская Республика при посредничестве России подписали протокол о перемирии. Однако военные действия периодически возобновляются.
Последние новости
Российская соцсеть запустила кампанию для поддержки людей с аутизмом Российская соцсеть запустила кампанию для поддержки людей с аутизмом Российские профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии Российские профсоюзы предложили отменить накопительную часть пенсии В Москве на месяц ввели домашний режим и удаленку В Москве на месяц ввели домашний режим и удаленку
Комментарии 150
Армия , Видео , В мире , Армен Григорян , Никол Пашинян , Николай Патрушев , Интерфакс , Азербайджан , Армения
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Прогноз погоды: Крым зальет
Прогноз погоды: Крым зальет
Из Сирии в Карабах: наемники спешат на войну
Из Сирии в Карабах: наемники спешат на войну
«Миссия в Сирии была необходимой»: Шойгу сделал заявление
«Миссия в Сирии была необходимой»: Шойгу сделал заявление
«Подонок!»: Конкин обрушился на бойфренда погибшей дочери
«Подонок!»: Конкин обрушился на бойфренда погибшей дочери
Видео
Уничтожение колонны с боеприпасами Азербайджана попало на видео
00:24
Уничтожение колонны с боеприпасами Азербайджана попало на видео
Конфликты В мире
Опубликовано видео работы расчета РЛС «Небо-М»
01:29
Опубликовано видео работы расчета РЛС «Небо-М»
Армия
Боксёрша вызвала Бузову на бой и попала на видео
02:24
Боксёрша вызвала Бузову на бой и попала на видео
Шоу-бизнес
Новая проповедь патриарха Кирилла попала на видео
04:12
Новая проповедь патриарха Кирилла попала на видео
Общество
Путин высказался о карантине и попал на видео
02:15
Путин высказался о карантине и попал на видео
Политика
Появилось видео с расчлененным телом в Петербурге
01:28
Появилось видео с расчлененным телом в Петербурге
Происшествия
Пьяная пассажирка устроила дебош в самолете и попала на видео
01:57
Пьяная пассажирка устроила дебош в самолете и попала на видео
Опубликовано видео пожара в Новосибирске
00:12
Опубликовано видео пожара в Новосибирске
Опубликовано видео последствий лесных пожаров в Калифорнии
01:21
Опубликовано видео последствий лесных пожаров в Калифорнии
Опубликовало видео учения экипажей авиации Тихоокеанского флота
00:38
Опубликовало видео учения экипажей авиации Тихоокеанского флота
Больше видео
Ещё Свернуть
<