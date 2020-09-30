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"Миссия в Сирии была необходимой": Шойгу сделал заявление

Артём Кульша
29 минут назад
Военная операция России в Сирии была необходимой. Об этом министр обороны России Сергей Шойгу заявил «Красной звезде».
"Миссия в Сирии была необходимой": Шойгу сделал заявление
Фото: РИА НовостиРИА Новости
30 сентября 2015 года, как сообщал «Рамблер», Совет Федерации дал согласие на использование Вооруженных сил России в Сирии. Сегодня «Красная звезда» опубликовала статью Шойгу по поводу годовщины этого события.
«Можно доказательно утверждать: миссия была в Сирии необходимой, а решение о начале военной операции было верным, если не единственно возможным», — написал он в ней.
Глава Министерства обороны выразил уверенность, что страну было необходимо защитить от террористических угроз на дальних подступах, и сообщил, что президент Владимир Путин поставил перед армией задачу ликвидировать террористические группировки в Сирии и не дать боевикам — выходцам из России вернуться назад.
«Что мы имеем на сегодня?» — задался министр вопросом.
По его словам, на сегодня мы имеем то, что запрещенная в России группировка ИГИЛ окончательно разгромлена, всему международному террористическому подполью нанесен существенный урон, поставлен надежный заслон на пути расширения деятельности террористических организаций, решен ряд важных геополитических вопросов, в частности, завершена гражданская война в Сирии, предотвращен распад этой страны, сохранен баланс сил на Ближнем Востоке.
Армия,Политика,Сергей Шойгу,Владимир Путин,Министерство обороны,Совет Федерации,Россия,Сирийская Арабская Республика,
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