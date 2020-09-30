"Миссия в Сирии была необходимой": Шойгу сделал заявление

По его словам, на сегодня мы имеем то, что запрещенная в России группировка ИГИЛ окончательно разгромлена, всему международному террористическому подполью нанесен существенный урон, поставлен надежный заслон на пути расширения деятельности террористических организаций, решен ряд важных геополитических вопросов, в частности, завершена гражданская война в Сирии, предотвращен распад этой страны, сохранен баланс сил на Ближнем Востоке.