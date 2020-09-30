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Опубликовано видео работы расчета РЛС «Небо-М» 

Вадим Дроздов 34 минуты назад
В ходе военных учений на Урале был задействован мобильный радиолокационный комплекс "Небо-М".
"Небо-М" совместно с зенитно-ракетным комплексом С-300 должны были обнаружить летящие объекты, приближающиеся с разных направлений. Роль условного противника выполняли истребители МиГ-31, самолеты-разведчики Су-24МР и бомбардировщики Су-34. Радиолокационный комплекс определяет координаты приближающихся объектов и передает их в пункт управления. 55Ж6М «Небо-М» — межвидовой мобильный радиолокационный комплекс обнаружения аэродинамических и баллистических объектов на средних и больших высотах, входит в семейство РЛС "Небо". В комплексе использованы средства обнаружения со значительными зонами обнаружения малоразмерных и малозаметных целей, в том числе выполненных по технологии "стеллс".
Армия , Видео
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