Опубликовано видео работы расчета РЛС «Небо-М» 

В ходе военных учений на Урале был задействован мобильный радиолокационный комплекс "Небо-М".

"Небо-М" совместно с зенитно-ракетным комплексом С-300 должны были обнаружить летящие объекты, приближающиеся с разных направлений. Роль условного противника выполняли истребители МиГ-31, самолеты-разведчики Су-24МР и бомбардировщики Су-34. Радиолокационный комплекс определяет координаты приближающихся объектов и передает их в пункт управления. 55Ж6М «Небо-М» — межвидовой мобильный радиолокационный комплекс обнаружения аэродинамических и баллистических объектов на средних и больших высотах, входит в семейство РЛС "Небо". В комплексе использованы средства обнаружения со значительными зонами обнаружения малоразмерных и малозаметных целей, в том числе выполненных по технологии "стеллс".